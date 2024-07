Juan muñoz: el colombiano que está detrás de grandes éxitos musicales

Juan Muñoz, un compositor colombiano cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la música actual, celebra su destacada participación en el disco “Cuatro” de Camilo, con las canciones “Plis” con la participación de Eva Luna Montaner y “Una Vida Pasada” con Carin León, que se han convertido en éxitos del momento.

Con más de 17 años dedicados a la música y alrededor de 5 años como compositor, Juan Muñoz “Avi” ha encontrado en la creación de canciones una manera única de contar historias. Su pasión por la música va más allá de la interpretación, centrándose en la capacidad de canalizar y expresar sentimientos a través de sus letras. Esta habilidad para empatizar con las emociones propias y ajenas permite que sus canciones resuenen de manera profunda con quienes las escuchan, convirtiéndolas en experiencias personales y conmovedoras.

“Lo que siento cuando escucho mis canciones en diferentes lugares es indescriptible. Como compositor, uno de mis mayores deseos es que mis canciones lleguen a diversas personas. Es muy satisfactorio ver que mi carrera está tomando el rumbo que siempre quise. Me llena de alegría ver que mi arte está siendo disfrutado por las personas. Saber que mi trabajo como artista, lo que hago con mis manos y mis ideas, es suficiente para llegar a la gente y ser escuchado por muchos me hace inmensamente feliz”. Dice Juan Muñoz “Avi”.

Nacido en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, Juan Muñoz comenzó su viaje musical mucho antes de tomar un instrumento en sus manos. Los largos viajes en carretera junto a su padre, con la banda sonora de casetes de Kool and the Gang, Madonna y Earth, Wind & Fire, despertaron su amor por la música disco de los años 80. En su preadolescencia, durante visitas a la casa de su abuela en Bogotá, tuvo su primer acercamiento formal a la música a través de clases de guitarra. Aunque los boleros de Los Panchos no eran de su agrado en ese momento, esas lecciones plantaron la semilla de su apreciación por las letras poéticas y las historias sinceras

A lo largo de su vida, Juan Muñoz ha consumido una amplia variedad de música. Desde el rock en español e inglés, con influencias de bandas como Soda Stereo y Guns N’ Roses, hasta la admiración por la banda Red Hot Chili Peppers, la voz de Adele y el talento de John Mayer en la guitarra. Esta mezcla de influencias ha creado un enfoque único en su proceso de composición, donde cada nueva canción es una fusión de sus experiencias y gustos musicales.