La actriz española Begoña Caparrós presenta en Colombia su obra de teatro, ‘Archipiélago’

La actriz española, Begoña Caparrós realiza su gira en Colombia con la obra de teatro, ‘Archipiélago‘, una puesta en escena que nos invita a ingresar en el íntimo universo de tres seres cuyas vidas han sido pausadas espacial y temporalmente por no tener un hogar.

Un espectáculo unipersonal escrito e interpretado por Begoña Caparrós nos lleva a transitar por la temática del hogar, de los afectos, la soledad y la pérdida.

Nota recomendada: Entérese quién es doña Beja