La actriz española Begoña Caparrós presenta en Colombia su obra de teatro, ‘Archipiélago’

Oscar Sevillano
La actriz española, Begoña Caparrós realiza su gira en Colombia con la obra de teatro, ‘Archipiélago‘, una puesta en escena que nos invita a ingresar en el íntimo universo de tres seres cuyas vidas han sido pausadas espacial y temporalmente por no tener un hogar.
Un espectáculo unipersonal escrito e interpretado por Begoña Caparrós nos lleva a transitar por la temática del hogar, de los afectos, la soledad y la pérdida.
Oscar Sevillano
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
PORTADA
Benedetti responsabiliza al Congreso de la emergencia económica
El ministro del Interior, Armando Benedetti durante el debate de Control Político en la plenaria del Senado sobre el decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro, defendió la medida y dijo que era necesaria para el momento que…
La dura respuesta de Nubia Stella Martínez a Lafaurie
Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático respondió a través de una carta los señalamientos que en su contra hizo el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, José Félix…
¿Benedetti alista maletas rumbo a la campaña de Iván Cepeda?
Corre el rumor de la posible salida de Armando Benedetti del Ministerio del Interior para apoyar la candidatura de Iván Cepeda a la Presidencia de la República. Benedetti negó a través de su cuenta de X que esté pensando en respaldar campañas…
Roy Barreras impone meta de 8 millones de votos para la consulta del Pacto Amplio
El precandidato y excongresista, Roy Barreras, durante su reciente visita a la ciudad de Popayán (Cauca), afirmó que la consulta del Pacto Amplio debe superar en votación a la de la centro derecha. Roy Barreras elevó la expectativa de participación para…
Claudia López insiste en su invitación a Fajardo para integrar una tercera consulta
La candidata a la presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a insistir en su invitación a Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage, para conformar una tercera consulta que elija un candidato de centro el próximo 8 de…