Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El próximo 11 de octubre de 2025, a las 8 de la noche, el Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, será escenario de una experiencia musical trascendental: el legendario Jeff Mills, pionero del techno de Detroit y figura clave de la música electrónica mundial, presentará en exclusiva su proyecto de jazz, afrobeat y electrónica experimental: Tomorrow Comes The Harvest.

Lo que comenzó como una colaboración visionaria entre el legendario baterista Tony Allen —pionero del afrobeat y alma rítmica de Fela Kuti— y el influyente productor Jeff Mills, ha evolucionado tras la muerte de Allen en 2020 en una propuesta que trasciende el homenaje. Tomorrow Comes The Harvest es hoy un proyecto vivo que continúa expandiendo los límites de la improvisación musical, conectando tradición y vanguardia, percusión ancestral y electrónica futurista.

El origen de este proyecto se remonta a 2018, cuando se lanzó un primer álbum homónimo bajo el sello Blue Note Records. Desde entonces, la propuesta ha crecido tanto en sonido como en intención, manteniendo intacto el espíritu experimental que la vio nacer. En su núcleo se encuentra la idea de la música como vehículo hacia una conciencia superior, una noción que Allen y Mills compartieron y que sigue latiendo con fuerza en cada presentación.

El título Tomorrow Comes The Harvest se inspira en la obra de la escritora afrofuturista Octavia E. Butler, cuyas novelas entrelazan ciencia ficción, espiritualidad y crítica social. Esa influencia estética y filosófica se refleja también en el diseño escénico, que incluye una proyección de The Harvest, pintura del artista británico Chris Ofili, basada en la poética visionaria de William Blake. El resultado es una experiencia multisensorial donde convergen música, palabra e imagen.

Nota recomendada: «Tiempos de amor», la obra de teatro que refleja las múltiples formas de amar

Hoy, el proyecto reúne a tres músicos excepcionales con trayectorias diversas pero complementarias:

Jeff Mills (Estados Unidos): Figura clave del techno de Detroit, su carrera abarca la electrónica experimental, el cine, la música sinfónica y las artes visuales. Conocido por su precisión rítmica y su enfoque casi científico del sonido, Mills es el motor conceptual del grupo.

Jean-Philippe Dary (Francia/Guyana): Teclista, compositor y productor con una profunda relación artística con Tony Allen. Su lenguaje musical fluye entre el jazz, la electrónica y las músicas del mundo, aportando una riqueza armónica y melódica esencial.

Prabhu Edouard (India/Francia): Maestro de la tabla y explorador de las fronteras entre la música clásica india, el jazz y la improvisación global. Su presencia introduce una dimensión espiritual y rítmica única.

Más que una banda, Tomorrow Comes The Harvest es una exploración constante. Un laboratorio sonoro donde se cruzan geografías, épocas y sensibilidades. Una comunión entre lo ritual y lo futurista, entre la pulsación terrenal de los tambores y las atmósferas cósmicas del sintetizador. En palabras de sus creadores, es “el esfuerzo acumulativo de músicos talentosos y sus visiones sobre lo que hace tan especial al arte de la música”.

Así, el legado de Tony Allen no solo permanece vivo: se transforma, se reinventa y sigue sembrando en terrenos fértiles, donde la cosecha del mañana ya comienza a florecer.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo

Nueva condena contra el exdirector del DAS José Miguel Narváez

| Confidencial Noticias | , ,
Un juez penal condenó a 28 años de prisión, José Miguel Narváez Martínez, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por ser responsable del secuestro de la entonces senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, ocurrido el…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia deja en firme el juicio contra Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, dentro del proceso judicial por hostigamiento. El congresista Miguel Polo Polo enfrenta un proceso judicial por…
Siga leyendo

Daniel Palacios aceptó participar en la consulta de la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, aceptó participar en la consulta de la Fuerza de las Regiones en la que participan los exgobernadores, Héctor Olimpo Espinosa; Juan Guillermo Zuluaga; Aníbal Gaviria y el exalcalde,…
Siga leyendo

Gregorio Eljach le recuerda a los funcionarios públicos que no deben participar en política

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a toda la función pública, incluyendo al presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, y a todo su gabinete a no inmiscuirse en la campaña política de Cámara de Representantes, Senado y…
Siga leyendo