El próximo 11 de octubre de 2025, a las 8 de la noche, el Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, será escenario de una experiencia musical trascendental: el legendario Jeff Mills, pionero del techno de Detroit y figura clave de la música electrónica mundial, presentará en exclusiva su proyecto de jazz, afrobeat y electrónica experimental: Tomorrow Comes The Harvest.

Lo que comenzó como una colaboración visionaria entre el legendario baterista Tony Allen —pionero del afrobeat y alma rítmica de Fela Kuti— y el influyente productor Jeff Mills, ha evolucionado tras la muerte de Allen en 2020 en una propuesta que trasciende el homenaje. Tomorrow Comes The Harvest es hoy un proyecto vivo que continúa expandiendo los límites de la improvisación musical, conectando tradición y vanguardia, percusión ancestral y electrónica futurista.

El origen de este proyecto se remonta a 2018, cuando se lanzó un primer álbum homónimo bajo el sello Blue Note Records. Desde entonces, la propuesta ha crecido tanto en sonido como en intención, manteniendo intacto el espíritu experimental que la vio nacer. En su núcleo se encuentra la idea de la música como vehículo hacia una conciencia superior, una noción que Allen y Mills compartieron y que sigue latiendo con fuerza en cada presentación.

El título Tomorrow Comes The Harvest se inspira en la obra de la escritora afrofuturista Octavia E. Butler, cuyas novelas entrelazan ciencia ficción, espiritualidad y crítica social. Esa influencia estética y filosófica se refleja también en el diseño escénico, que incluye una proyección de The Harvest, pintura del artista británico Chris Ofili, basada en la poética visionaria de William Blake. El resultado es una experiencia multisensorial donde convergen música, palabra e imagen.

Hoy, el proyecto reúne a tres músicos excepcionales con trayectorias diversas pero complementarias:

Jeff Mills (Estados Unidos): Figura clave del techno de Detroit, su carrera abarca la electrónica experimental, el cine, la música sinfónica y las artes visuales. Conocido por su precisión rítmica y su enfoque casi científico del sonido, Mills es el motor conceptual del grupo.

Jean-Philippe Dary (Francia/Guyana): Teclista, compositor y productor con una profunda relación artística con Tony Allen. Su lenguaje musical fluye entre el jazz, la electrónica y las músicas del mundo, aportando una riqueza armónica y melódica esencial.

Prabhu Edouard (India/Francia): Maestro de la tabla y explorador de las fronteras entre la música clásica india, el jazz y la improvisación global. Su presencia introduce una dimensión espiritual y rítmica única.

Más que una banda, Tomorrow Comes The Harvest es una exploración constante. Un laboratorio sonoro donde se cruzan geografías, épocas y sensibilidades. Una comunión entre lo ritual y lo futurista, entre la pulsación terrenal de los tambores y las atmósferas cósmicas del sintetizador. En palabras de sus creadores, es “el esfuerzo acumulativo de músicos talentosos y sus visiones sobre lo que hace tan especial al arte de la música”.

Así, el legado de Tony Allen no solo permanece vivo: se transforma, se reinventa y sigue sembrando en terrenos fértiles, donde la cosecha del mañana ya comienza a florecer.