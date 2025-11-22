La Manada Timiza habla sobre el placer de tener un perro en casa

Milena Ardila
La comunidad de personas en la localidad de Kennedy conocida como la Manada Timiza, quienes se reúnen en el parque Timiza para dar recreación a sus mascotas, explican los cambios que trajo para sus vidas el adoptar un perrito y darle protección.
La propuesta de Petro para Venezuela
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en su idea de establecer un «gobierno de transición compartido» en Venezuela antes de convocar elecciones libres «sin presiones indebidas» ya sea en forma de bloqueos, sanciones económicas, o exclusión…
Consejo de Estado deja sin rector a la Universidad Nacional
Un fallo del Consejo de Estado dejó por fuera del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a Leopoldo Múnera. En la sentencia de única instancia, la Sección Quinta consideró que hubo irregularidades en su nombramiento, determinando que solo…
Sigue la pelea entre los Verdes por la cabeza de lista al Senado
De acuerdo con los resultados de la encuesta contratada por la Alianza Verde para decidir quien debería encabezar la lista al Senado, el senador Jota Pe Hernández cuenta con mayor respaldo al interior del partido. El estudio le da a Jota Pe Hernández el…
Ingrid Betancourt quiere regresar al Senado
La excandidata a la presidencia de la república y excongresista, Ingrid Betancourt, anunció su aspiración al Senado de la República en la lista del partido Verde Oxigeno. En la lista del partido Verde Oxigeno estará también la exsenadora Sofia Gaviria,…
Mauricio Lizcano se retira de la coalición ALMA
El exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, confirmó su decisión de retirarse de la coalición denominada ‘Alma’. «Después de una asamblea del equipo nacional de la campaña por firmas Colombianismo hemos tomado la decisión de…