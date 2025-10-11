La música colombiana regresa al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Filarmónica Juvenil. Esta última es una de las más destacadas dentro del sistema de orquestas de la Filarmónica de Bogotá y el domingo 12 de octubre, a las 11 a.m., va a compartir escenario con Guillermo Marín, bajo la batuta de Carlos Ágreda.

Este concierto, que se realizará en el Teatro Estudio Julio Mario Santo Domingo, se anuncia como un festín para los sentidos, un “salpicón” musical que refleja la diversidad inagotable del paisaje sonoro nacional, en el que los espectadores serán testigos del estreno mundial de ‘Canciones de un jardín imposible’ de James Díaz y la ‘Suite para clarinete ‘Homenaje a Gabriel Uribe’’ de Fernando León Rengifo, apodado cariñosamente el ‘Chino León’. Este último estreno contará con el virtuosismo de Marín, Jefe de Grupo de Clarinetes de la Filarmónica de Bogotá.

La audacia de las piezas de Díaz y León Rengifo dialogará con el legado fundacional de Adolfo Mejía y la voz refrescante de Laura Pacheco Nieto. La Juvenil revivirá las ‘Acuarelas colombianas’ de Mejía, una obra con matices de la identidad nacional, y la pieza ‘Anamei’ de Pacheco, estableciendo un puente entre compositores de diferentes épocas, pero igualmente genuinos en su colombianidad.

Además, este concierto es una oportunidad singular para entender cómo la música de orquesta, en manos de una juventud talentosa y un director dedicado, se convierte en un espejo que refleja la complejidad y la belleza contrastante de la cultura contemporánea.

Ese mismo día, a las 5 p.m., será el turno de la Orquesta Filarmónica de Bogotá que presenta un programa que dialoga entre la geografía compositiva de Colombia y la gran tradición europea. Dirigida por el colombiano Rubián Zuluaga, Filarmónica recibirá a la solista mexicana Dana Zemtsov en la viola para abordar el ‘Concierto para viola, Op. 1’ del alemán Carl Stamitz.

El repertorio se completará con ‘Partita 72 para orquesta de arcos’ del imprescindible Blas Emilio Atehortúa, cuya obra es una columna vertebral de la música académica latinoamericana. Este tejido sonoro se enriquecerá con ‘Kol Nidrei, Op. 47’ de Max Bruch y la ‘Sinfonía n.° 103’ de Joseph Haydn, garantizando un viaje musical diverso y profundo.