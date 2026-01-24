El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, puso a vibrar a Medellín durante su primera noche de concierto en la ciudad paisa con las más de 20 canciones que interpretó en la tarima.

Bad Bunny salió al escenario a las 9 de la noche y lo primero que hizo fue dedicarle unas palabras a su fans, de las distintas partes de América Latina que llegaron a Medellín para disfrutar del espectáculo musical y de luces que el llamado ‘conejo malo’ acostumbra a dar a todos sus fans.

«En mi cabeza, en mi mente, no me imaginaba que Medellín iba a estar tan prendido como esta noche. No sé por qué no me lo esperaba así, como esta noche no me lo esperaba», dijo.

Del show musical hizo parte Bomba Estéreo y la la puertorriqueña Chuwi, quien sirvió de telonera.

Nota recomendada: Nueva temporada de ¡Genndy Tartakovsky’s Primal











