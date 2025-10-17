Confidencial Noticias
¿Por qué Esmeralda Hernández dice que Miguel Polo Polo roba al país?
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que muy pronto presentará un proyecto de ley al que llamó, «No más Polo Polo» que según ella, serviría para el castigar la mala práctica de los congresistas en Colombia de asistir a las…
Confirman condena contra Nilson Córdoba
La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el representante a la cámara por el Partido Liberal, Nilson Córdoba y la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos. El congresista fue hallado responsable…
Petro insiste en que ataques de EEUU en el mar Caribe caen sobre lanchas de pescadores colombianos
El presidente, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo «probablemente» contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha…
Senado aprueba el proyecto de Presupuesto General de la Nación
El Senado de la República aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación acogiendo el texto de 91 artículos que aprobó la Cámara de Representantes. El texto aprobado cuenta con un monto de 546,9 billones de pesos de pesos colombianos, que incluye…
CNE vuelve a negar la fusión del Pacto Histórico
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral confirmó la decisión de no autorizar la fusión de los partidos Colombia Humana y Progresistas con el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica en el Pacto Histórico. El CNE dejó…