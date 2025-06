Muy pronto se dará estreno en las pantallas de la televisión regional en Colombia la serie producida por Telecafé con Quinto Color, que contó con el apoyo del Ministerio TIC que recrea los hechos narrados en la novela de José Eustasio Rivera, ‘La Voragine’.

“Hace un siglo se escribió ‘La Vorágine’, y retrataba la Colombia profunda, lo que está pasando en esos lugares donde no llega el Gobierno, no llegan las ayudas, no llega muchas veces el progreso. Sirve, además, para mostrar nuestros paisajes, esa flora, esa fauna, esa es la belleza colombiana. Traducir eso a las pantallas es un trabajo arduo, que la serie logra, al reflejar los sentimientos de sus personas, sino también la gran nación que tenemos”, afirmó el ministro TIC, Julián Molina.

La producción participa con grandes estrellas de la televisión colombiana como Juan Pablo Urrego, protagonista de la serie al interpretar a Arturo Cova; Majida Issa, quien le da vida a Clarita; Diego Vásquez, quien encarna a Zubieta; Tata Ariza, que interpreta a ‘La turca’, Nelson Camayo, quien actúa como Clemente Silva, y Patrick Delmas, cuyo personaje es el fotógrafo francés.

Juan Pablo Urrego, protagonista de la serie, afirmo que “es un privilegio estar acá y hacer parte de esta obra literaria, de las más importantes de la historia de Colombia. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron parte de ‘La vorágine’ por su compromiso y su trabajo. Fueron días hermosos, difíciles, grabando en Casanare, en Guaviare, con problemas por el clima, pero viendo el resultado, todo valió la pena, porque es una historia nuestra, es un reflejo de lo que somos como sociedad”.

La producción se estrenará el próximo lunes 7 de julio, en los ocho canales regionales: Telecafé, Teleantioquia, Telepacífico, Telecaribe, Canal TRO, Canal Capital, Teleislas y Canal Trece. Serán ocho capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno, que adaptan la obra de José Eustasio Rivera.

‘La vorágine’ se grabó en escenarios naturales de Casanare, Guaviare y Cundinamarca, muchos de ellos usados por primera vez como locación para una serie. Se escogieron lugares como selvas, ríos y llanos, para mostrar los paisajes del país. Fueron 39 días de rodaje, con 58 actores, más de 160 técnicos y 230 extras regionales, todos colombianos.

