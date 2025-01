Las principales tendencias de moda para regresar al trabajo

Enero no solo trae consigo el regreso a la rutina laboral, sino también la oportunidad perfecta para renovar el guardarropa y marcar tendencia en la oficina. Este año, el regreso al trabajo será sinónimo de estilo y sofisticación, gracias a la nueva campaña de Vélez: ‘Back to the office’, una cápsula especialmente diseñada para aquellos que buscan equilibrar funcionalidad, comodidad y elegancia en su día a día profesional.

Inspirada en la modernidad y la sobriedad, esta propuesta de Vélez apuesta por ofrecer looks integrales que destacan por su calidad y diseño innovador a través de prendas atemporales entre las que destacan materiales como el cuero, el lino y el algodón. “Esta nueva cápsula refleja nuestra interpretación del estilo contemporáneo, sin perder de vista la elegancia. Son piezas vanguardistas que representan un equilibrio entre lo moderno y lo clásico, perfectas para un espacio que exige versatilidad y expresión personal”, afirmó Fabrizio Fiorillo, gerente superior de Marketing de Vélez.

¿Qué marcará tendencia este primer trimestre?

Según Vélez, el regreso a la oficina estará influenciado por estilos que combinan lo retro con lo actual. Las tendencias clave para el primer trimestre de 2025 incluyen:

Inspiración ochentera: siluetas amplias y estructuradas, con líneas definidas y detalles icónicos.

Destellos de brillo y transparencias: para quienes buscan un toque atrevido pero sofisticado.

Colores neutros: tonos como el negro, blanco y nude dominarán, permitiendo combinaciones elegantes y versátiles.

Prendas unisexo: se espera que la moda femenina se apoye en prendas masculinas para complementar diferentes looks.

Protagonistas de la colección ‘Back to to the office’

Chaquetas de cuero: el emblema de Vélez se reinventa con diseños que fusionan modernidad y elegancia, perfectos para cualquier entorno laboral siendo el blazer el elemento central de esta cápsula.

Bolsos funcionales: piezas sofisticadas y prácticas, diseñadas para cumplir con las exigencias del día a día sin sacrificar estilo.

Calzado de alta calidad: pensado para largas jornadas laborales, con un enfoque en la comodidad y la durabilidad.

Prendas sin género: la marca incluye en esta cápsula un total look adecuado para complementar el estilo de ámbos géneros.

La cápsula incluye piezas confeccionadas con los materiales premium característicos de Vélez, como texturas de cuero trabajadas artesanalmente y paletas cromáticas sobrias que rinden homenaje al equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Con ‘Back to the office’, Vélez no sólo reafirma su compromiso con la calidad y el diseño, sino que también se posiciona como el aliado perfecto para aquellos que buscan proyectar profesionalismo y estilo en el 2025. ¿Estás listo para transformar tu look de oficina?

