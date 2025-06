La edición 2025 del Festival Al Este estará dedicada a la ciencia ficción, un género que en los últimos años ha cobrado especial relevancia al reflejar con agudeza las preocupaciones sociales, políticas y existenciales de nuestra época. En medio de un mundo convulsionado por los avances tecnológicos, la globalización y las múltiples crisis ambientales, la ciencia ficción no solo ofrece visiones especulativas del futuro, sino que también propone una crítica certera del presente.

Fiel a su misión de tender puentes entre las cinematografías de Europa del Este y América Latina, Al Este apuesta por una mirada periférica del género, donde lo fantástico y lo futurista no están al servicio del espectáculo, sino de una reflexión profunda sobre nuestro destino colectivo. Las películas seleccionadas este año abordan desde la melancolía de los regresos a tierras marcadas por la guerra —como en Perla (Austria, Eslovaquia) o Eighty Plus (Serbia, Eslovenia)— hasta tensiones familiares y existenciales en paisajes contemporáneos y distópicos —como en Family Therapy (Eslovenia, Italia, Noruega, Croacia, Serbia) o 8 Views of Lake Biwa (Estonia, Finlandia).

Esta edición también contará con potentes documentales que rozan lo poético y lo especulativo, como El paisaje y la furia (Suiza) o Sueños de arándanos (Georgia, Francia, Bélgica, Qatar), en los que la frontera entre lo real y lo imaginado se diluye para construir nuevos lenguajes visuales.

Con esta curaduría, Al Este 2025 invita al público a imaginar futuros posibles desde narrativas alternativas y descentralizadas, y a preguntarse cuál es el papel del arte y del cine en la creación de otras realidades. En tiempos donde las distopías parecen alcanzarnos, la ciencia ficción se erige como herramienta crítica y poética para repensar el presente desde los márgenes.

