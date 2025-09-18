Colombia se prepara para recibir un festival gastronómico que hará las delicias de los amantes de las hamburguesas. Se trata de una experiencia única donde los asistentes podrán saborear una gran variedad de hamburguesas con estilos, ingredientes y preparaciones originales creadas por chefs y restaurantes de diferentes partes del país. Además, tendrán la oportunidad de elegir las cinco mejores de su ciudad.

El evento se llevará a cabo entre el 13 y el 30 de septiembre de 2025. Durante estos días, cada hamburguesa participante tendrá un precio especial de $18.900, permitiendo que más personas puedan disfrutar de recetas fuera de lo común sin afectar su bolsillo.

En esta edición, el público será el encargado de elegir a los ganadores. Aquellos que participen votando por su hamburguesa favorita podrán concursar por premios como una moto eléctrica, viajes a Cartagena y Santa Marta, patinetas eléctricas y hasta $500.000 en efectivo. La evaluación se basará en tres aspectos: calidad del servicio, originalidad de la propuesta y presentación, todo a través de interacciones en redes sociales.

El Burger Fest nació como una iniciativa para fortalecer el sector de comida rápida, brindando visibilidad a restaurantes que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. A través de esta plataforma, se les ofrece una vitrina ideal para demostrar su talento y creatividad.

Con el paso del tiempo, la industria de las hamburguesas en Colombia ha evolucionado significativamente, innovando con nuevas recetas, ingredientes y estilos que han captado la atención de un público cada vez más exigente. Este festival busca resaltar esa evolución y brindar nuevas experiencias a los consumidores.

Más que una competencia, Burger Fest es una fiesta de sabor e innovación culinaria, donde cada restaurante tiene la posibilidad de mostrar lo mejor de su propuesta. Los organizadores esperan que el evento motive a los ciudadanos a probar distintas opciones y apoyar a los emprendimientos gastronómicos locales.

Con esta nueva edición, el Burger Fest aspira a consolidarse como un evento clave dentro del panorama gastronómico colombiano, invitando a todos a descubrir, saborear y elegir cuál es la hamburguesa que merece ser reconocida como la mejor del país.