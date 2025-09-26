Colombia se prepara para recibir uno de los espectáculos más sorprendentes y sensoriales del año: Dreaming Bubbles, una experiencia visual y emocional que ha cautivado a miles de espectadores alrededor del mundo. El show llega de la mano del artista italiano Pierpaolo Laconi, conocido artísticamente como Whitedream, quien ostenta el Récord Guinness por la pompa de jabón más grande hecha a mano, con un volumen de 0,25 m³.

El público colombiano podrá disfrutar de este asombroso montaje en solo cuatro funciones exclusivas: el 4 de octubre en el MBS Theater del Colegio Montessori de Bogotá (a las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.), y el 5 de octubre en el Teatro Universidad de Medellín (también a las 11:00 a.m. y 4:00 p.m.). Una oportunidad única para vivir un espectáculo que combina arte, ciencia y fantasía de una forma nunca antes vista.

Dreaming Bubbles ha sido definido por su creador como “un viaje para los sentidos”. En escena, burbujas gigantes, fuego, humo, luz, música y danza se entrelazan en una propuesta poética y sin diálogos, diseñada para conectar con las emociones más profundas del espectador. “No hace falta hablar, todo se entiende con el corazón”, asegura Laconi.

El espectáculo está pensado para públicos de todas las edades. A través de técnicas de teatro gestual, efectos visuales y una cuidada banda sonora, el show despierta la imaginación tanto de niños como de adultos. Las burbujas se transforman en protagonistas vivas, flotando entre la realidad y el sueño, provocando sonrisas, asombro y nostalgia. A esta puesta en escena se suma la participación de la bailarina profesional Ana Penalvay, cuya coreografía acompaña con elegancia cada acto.

Whitedream ha llevado este espectáculo a escenarios de renombre en Europa y Asia, incluyendo funciones con llenos totales en ciudades como Madrid, Roma, Milán, Mumbai, Almería, Málaga y Alicante. En 2022, su talento fue reconocido con un Récord Guinness, y desde entonces su show se ha convertido en un fenómeno internacional. Además, ha participado en populares programas de televisión como El Hormiguero, Got Talent España y El Desafío.

Además de su carrera como ilusionista con burbujas, Pierpaolo Laconi es autor del libro “Bubbles Art” y presentador del Tour Music Fest en Europa. Su trabajo ha sido elogiado por grandes figuras del espectáculo y el público en general, gracias a su capacidad de mezclar lo visual con lo emocional, lo técnico con lo artístico, en una experiencia que resulta difícil de olvidar.

Con su llegada a Bogotá y Medellín, Dreaming Bubbles promete convertirse en uno de los eventos culturales más destacados del segundo semestre del año. Las entradas ya están disponibles y se recomienda adquirirlas con antelación, dado el éxito que el espectáculo ha tenido en otras ciudades del mundo. Una invitación a dejarse llevar por la magia, y volver a mirar el mundo con los ojos de un niño.

