Colombia se alista para vivir una experiencia cinematográfica única con Proyecto 48 Colombia, una iniciativa que desafía a cineastas, estudiantes, productores y apasionados del séptimo arte a crear, filmar y editar un cortometraje en tan solo 48 horas.

Este reto forma parte del reconocido The 48 Hour Film Project, la competencia de cine contrarreloj más grande del mundo, que se desarrolla de manera simultánea en más de 130 ciudades y países.

Los equipos participantes en Colombia tendrán la oportunidad de representar al país en Filmapalooza Lisboa 2026, el festival internacional donde se proyectan los mejores cortometrajes de cada ciudad participante. Los ganadores de Filmapalooza obtendrán un pase directo al Short Film Corner del Festival de Cannes, una de las plataformas más prestigiosas del cine mundial.

De esta manera, Proyecto 48 Colombia se consolida como un verdadero puente entre el talento audiovisual nacional y los escenarios más influyentes de la industria cinematográfica global.

“Más que una competencia, Proyecto 48 Colombia es una experiencia transformadora. En solo dos días, los equipos viven la magia, la presión y la emoción de una producción profesional. Es una plataforma que impulsa la creatividad, el trabajo en equipo y la pasión por contar historias”, señalan los organizadores del evento en el país.

El festival tiene como objetivo fortalecer la educación audiovisual, promover la creación independiente y posicionar a Colombia como un territorio con talento, diversidad y potencial para destacar internacionalmente.

Su misión es impulsar el talento audiovisual colombiano y conectar a sus creadores con espacios de proyección internacional como Filmapalooza y el Festival de Cannes.

La convocatoria está abierta para equipos de todo el país —productoras, universidades, colectivos o realizadores independientes— que deseen aceptar este emocionante desafío y formar parte de esta experiencia cinematográfica sin precedentes.