Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

HBO reveló las imágenes oficiales de los personajes principales de ‘EUPHORIA’, su aclamada serie dramática original, acompañadas de una vista previa de los guiones de la nueva temporada. Además, los fans pueden ver un adelanto exclusivo de la esperada tercera temporada, que llegará en abril de 2026, en un nuevo video publicado hoy en las redes sociales de HBO Max.

El elenco de la nueva temporada incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, ROSALÍA, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth y Sharon Stone.

Nota recomendada: Los paisajes naturales que la CAR Cundinamarca invita a visitar en Navidad

Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie. Producida en alianza con A24, EUPHORIA está creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también ejerce como productor ejecutivo junto a Zendaya.

La música de la tercera temporada estará a cargo de los reconocidos compositores Hans Zimmer y Labrinth.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Claudia López se va en contra de la Corte Constitucional por no castigar la reincidencia

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, rechazó la decisión de la Corte Constitucional de avalar la decisión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la que se modifica uno de los numerales del código penal que incluía la…
Siga leyendo

ELN anuncia paro armado en todo el país

| Confidencial Noticias | ,
El Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado en todo el país que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora. La guerrilla advirtió a los colombianos abstenerse de salir de sus ciudades…
Siga leyendo

Nadia Blel y su renuncia a la presidencia del Partido Conservador

| Periodista Infiltrado | , ,
El Periodista Infiltrado de Confidencial Noticias pudo establecer que tras la renuncia de la senadora Nadia Blel a la presidencia del Partido Conservador, está la disputa interna que se ha presentado en la colectividad azul y que según las fuentes…
Siga leyendo

“No tengo investigación formal en mi contra”: Martha Peralta

| Confidencial Noticias | , ,
Cuando faltan seis meses para que culmine el primer periodo legislativo en el Senado de la República, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta hace un balance de los desafíos políticos a los que tuvo que enfrentarse, las tensiones estructurales del…
Siga leyendo

Resurrección de la Mesada 14 para los docentes avanza a su segunda vuelta legislativa

| Confidencial Noticias | ,
La plenaria del Senado de la República aprobó en cuarto debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la Mesada 14 para los docentes oficiales pensionados del país, una medida que beneficiará, de manera directa, a los cerca de 165.000 maestros…
Siga leyendo