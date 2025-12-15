HBO reveló las imágenes oficiales de los personajes principales de ‘EUPHORIA’, su aclamada serie dramática original, acompañadas de una vista previa de los guiones de la nueva temporada. Además, los fans pueden ver un adelanto exclusivo de la esperada tercera temporada, que llegará en abril de 2026, en un nuevo video publicado hoy en las redes sociales de HBO Max.

El elenco de la nueva temporada incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, ROSALÍA, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk, Natasha Lyonne, Eli Roth y Sharon Stone.

Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie. Producida en alianza con A24, EUPHORIA está creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también ejerce como productor ejecutivo junto a Zendaya.

La música de la tercera temporada estará a cargo de los reconocidos compositores Hans Zimmer y Labrinth.