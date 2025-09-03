El próximo 12 de septiembre, a las 8:00 p. m., el escenario del Gimnasio Moderno se llenará de notas que evocan la identidad nacional, en un emotivo concierto a cargo del dúo Borda y San Juan. Esta presentación hace parte de una iniciativa liderada por la emisora cultural HJUT 106.9 FM para preservar y fortalecer su labor como medio comprometido con la difusión del patrimonio sonoro del país.

La velada promete ser un recorrido por lo más profundo de la tradición musical colombiana. Alberto Borda y Álvaro San Juan, amigos de toda la vida y guardianes de la música de antaño, compartirán su repertorio cargado de autenticidad y sensibilidad. Desde interpretaciones acústicas hasta versiones sinfónicas, cada canción será una invitación a reencontrarse con las raíces y emociones que definen a Colombia.

Este evento también representa una oportunidad concreta para apoyar la sostenibilidad de HJUT 106.9 FM, una emisora que ha dedicado décadas a la promoción de contenidos culturales de alta calidad. En tiempos donde los espacios para la cultura tienden a reducirse, esta causa busca mantener viva una voz radial que informa, educa y conecta con la historia del país.

Más que un concierto, la presentación de Borda y San Juan será una celebración del alma colombiana. Un espacio para recordar quiénes somos a través de la música, para unir generaciones en torno a los sonidos que nos definen y para respaldar a una emisora que continúa apostándole a la construcción de ciudadanía desde el arte y la cultura.

