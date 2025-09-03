Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El próximo 12 de septiembre, a las 8:00 p. m., el escenario del Gimnasio Moderno se llenará de notas que evocan la identidad nacional, en un emotivo concierto a cargo del dúo Borda y San Juan. Esta presentación hace parte de una iniciativa liderada por la emisora cultural HJUT 106.9 FM para preservar y fortalecer su labor como medio comprometido con la difusión del patrimonio sonoro del país.

La velada promete ser un recorrido por lo más profundo de la tradición musical colombiana. Alberto Borda y Álvaro San Juan, amigos de toda la vida y guardianes de la música de antaño, compartirán su repertorio cargado de autenticidad y sensibilidad. Desde interpretaciones acústicas hasta versiones sinfónicas, cada canción será una invitación a reencontrarse con las raíces y emociones que definen a Colombia.

Nota recomendada: Premios Abel Villa: Celebrando el legado del Vallenato

Este evento también representa una oportunidad concreta para apoyar la sostenibilidad de HJUT 106.9 FM, una emisora que ha dedicado décadas a la promoción de contenidos culturales de alta calidad. En tiempos donde los espacios para la cultura tienden a reducirse, esta causa busca mantener viva una voz radial que informa, educa y conecta con la historia del país.

Más que un concierto, la presentación de Borda y San Juan será una celebración del alma colombiana. Un espacio para recordar quiénes somos a través de la música, para unir generaciones en torno a los sonidos que nos definen y para respaldar a una emisora que continúa apostándole a la construcción de ciudadanía desde el arte y la cultura.

Puede leer: El afrobeat de Jheral

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Paz Gaviria será candidata a la Cámara por Bogotá

| Periodista Infiltrado | ,
Foto:  The Bogota Spot Es un hecho la candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, de la hija del expresidente de la república, Cesar Gaviria Trujillo y de Ana Milena Muñoz, María Paz Gaviria Muñoz. La decisión de ingresar a la política…
Siga leyendo

La alerta de la Comisión Quinta del Senado por crisis en el agro

| Confidencial Noticias | ,
Varios senadores de la Comisión Quinta del Senado de la República alertaron por posibles crisis en diferentes sectores del agro colombiano, especialmente el arroz y el maíz. Dicha preocupación motivó el llamado a debate de control político a diferentes…
Siga leyendo

Mininterior pide al Congreso de la República discutir el proyecto de presupuesto general

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, pidió al Congreso de la República dar la discusión del proyecto de presupuesto general de la Nación, para que no se repita el mismo escenario del año 2024, cuando por falta de quorum terminó hudiéndose. “No…
Siga leyendo

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo

Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

| Confidencial Noticias | ,
El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Siga leyendo