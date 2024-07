Los artistas que harán parte del Corona Sunsets en Santa Marta

El sol se pone y la música se enciende con el festival Corona Sunsets World Tour, el primer festival en honor al sol regresa para llevar la fiesta a las playas de Santa Marta el próximo 17 de agosto de 2024. Cerveza Corona, junto a Páramo Presenta, buscan promover a Santa Marta como un destino turístico de relajación y desconexión, convirtiéndola en la ciudad anfitriona del mejor festival playero, con buena música en vivo y que además impulsa buenas prácticas de sostenibilidad.

El 17 de julio se hizo la revelación oficial del line up de artistas que harán parte del festival, entre ellos estarán las voces de Chet Faker, Klangkarussel, Sinego, Chancha Vía Circuito, Briela Ojeda, Salomón Beda y un artista colombiano sorpresa que se conocerá en los próximos días y que le dará ese toque final para encender la fiesta. Adicionalmente, la marca sorprendió no solo con la revelación del line up de artistas, sino también de experiencias y rituales que habrá dentro del festival, como windsurf, respiración consciente, cocina local, buceo y fotografía subacuática, entre otras opciones inolvidables.

El anuncio se hizo en Bogotá en el Parque Aparicio y Tamayo en la Zona G, en donde una esfera gigante que simulaba la figura y el color del sol en el atardecer, proyectó los nombres de los artistas en su superficie. Los sonidos de la música electrónica como el house, pop, dance y otros géneros, se tomarán el escenario de la mejor fiesta playera del año.

“Sin lugar a duda el Corona Sunsets ya se instauró de manera definitiva en el circuito festivalero sudamericano y del mundo. Para esta edición, se reconfirma que esta gran alianza que hemos hecho entre la marca y Páramo ha desarrollado un evento que destaca por encima de otros similares en el mundo. Estamos contentos de lo que trae esta edición del Corona Sunsets 2024, con toda la experiencia que significa y en el lugar donde todo mágicamente se transforma para la música, el baile y el goce” afirmó Miguel Santacoloma, director de comunicaciones de Páramo Presenta.

Además, este festival atrae a personas de diferentes regiones el país, impulsando cada vez más el impacto turístico de la ciudad de Santa Marta, su economía local y siendo motor de empleo. También, refuerza el compromiso de Cerveza Corona por promover el cuidado del medio ambiente e invita a los amantes de la fiesta playera a pasarla bien, pero siempre cuidando el ecosistema. Es por esto que dentro del evento hay puntos de reciclaje, dinámicas de retornabilidad de envases y otras prácticas de sostenibilidad.

“Corona Sunsets es una de las mayores apuestas para Corona, el año pasado demostramos que contamos con las mejores prácticas de sostenibilidad a gran escala, creando un festival completamente libre de plásticos de un solo uso. Este año volvemos recargados, apostándole a establecer al festival como un destino turístico que ofrece experiencias de relajación y desconexión en las increíbles playas de nuestra costa colombiana y, por supuesto, apuntándole a mejorar cada vez más los resultados de sostenibilidad del evento”, indicó Álvaro de Luna, vicepresidente de mercadeo de Bavaria. Esta vez, el Corona Sunsets regresa para enamorar a los amantes de la música y del sol con una gran selección de artistas nacionales e internacionales y un line up de experiencias excepcionales dentro del festival como deportes de playa y actividades acuáticas, lideradas por expertos.