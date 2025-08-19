Ir al contenido principal

| Milena Ardila |

Los bogotanos vivieron en la Feria de Salud y Belleza el placer de verse bien

ELN niega estar detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
El comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, ha negado este lunes cualquier responsabilidad del grupo armado en el atentado del pasado 7 de junio en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial, Miguel…
«Colombia debe implementar una democracia digital de código abierto, no basada en un algoritmo comercial»: Antonio Sola

| Oscar Sevillano | , ,
El estratega político y speaker internacional, Antonio Sola, en entrevista exclusiva para Confidencial Noticias, explica el alcance que tienen las redes sociales en una democracia como la de Colombia, donde según comenta es necesario que piense desde ya en…
Gustavo Petro pide a Nicaragua capturar y extraditar a Colombia a Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. “Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta…
Álvaro Uribe cierra la puerta de la consulta del Centro Democrático a quienes no han militado en su partido

| Confidencial Noticias | , ,
En la reciente cita entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió escoger a uno de ellos asistir a una reunión urgente con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y explorar la…
¿De quién hablaba María Fernanda Cabal cuando mencionó el término «travestis de la política»?

| Periodista Infiltrado | ,
La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún…
