Los bogotanos vivieron en la Feria de Salud y Belleza el placer de verse bien

Foto: Corferias

Los bogotanos que visitaron la Feria de Salud y Belleza en Corferias disfrutaron el placer de conocer secretos para verse bien, sin importa el sexo, estatura o condición física.

Confidencial Noticias tuvo la oportunidad de compartir con ellos y conocer su experiencia y además de entrevistar a algunos expertos en salud y belleza.

