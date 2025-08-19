Los bogotanos vivieron en la Feria de Salud y Belleza el placer de verse bien

Milena Ardila
Foto: Corferias
Los bogotanos que visitaron la Feria de Salud y Belleza en Corferias disfrutaron el placer de conocer secretos para verse bien, sin importa el sexo, estatura o condición física.
Confidencial Noticias tuvo la oportunidad de compartir con ellos y conocer su experiencia y además de entrevistar a algunos expertos en salud y belleza.
PORTADA
ELN niega estar detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay
El comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, ha negado este lunes cualquier responsabilidad del grupo armado en el atentado del pasado 7 de junio en Bogotá contra el senador y precandidato presidencial, Miguel…
«Colombia debe implementar una democracia digital de código abierto, no basada en un algoritmo comercial»: Antonio Sola
El estratega político y speaker internacional, Antonio Sola, en entrevista exclusiva para Confidencial Noticias, explica el alcance que tienen las redes sociales en una democracia como la de Colombia, donde según comenta es necesario que piense desde ya en…
Gustavo Petro pide a Nicaragua capturar y extraditar a Colombia a Carlos Ramón González
La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. “Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta…
Álvaro Uribe cierra la puerta de la consulta del Centro Democrático a quienes no han militado en su partido
En la reciente cita entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió escoger a uno de ellos asistir a una reunión urgente con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y explorar la…
¿De quién hablaba María Fernanda Cabal cuando mencionó el término «travestis de la política»?
La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún…