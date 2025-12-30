La 31ª edición de los CRITICS CHOICE AWARDS®, una de las premiaciones más prestigiosas del cine y la televisión, se transmitirá en vivo este domingo 4 de enero a partir de las 7 p.m. por TNT y HBO Max. La ceremonia se realizará en el Barker Hangar de Santa Mónica y reunirá a las figuras más influyentes de la industria audiovisual.

Durante la gala se anunciarán los ganadores de las distintas categorías, en una noche que será conducida nuevamente por Chelsea Handler. La reconocida comediante, presentadora y autora regresa por cuarto año consecutivo como anfitriona de los CRITICS CHOICE AWARDS®, aportando su estilo característico al evento.

La entrega contará con la participación de destacadas personalidades como Ali Larter, Alicia Silverstone, Allison Janney, Ava DuVernay, Diego Luna, Jeff Goldblum, Kaley Cuoco, Quinta Brunson, Regina Hall, Rhea Seehorn y William H. Macy, entre muchos otros, quienes se encargarán de presentar algunas de las categorías más importantes de la noche.

Este año, HBO Max obtuvo un total de 27 nominaciones gracias a producciones como Hacks, The Pitt, Task: Unidad Especial, The Righteous Gemstones, La Edad Dorada y The Last of Us. En el apartado cinematográfico, Warner Bros. Pictures suma 36 nominaciones por títulos como Pecadores, Una batalla tras otra, La hora de la desaparición y Superman. Organizados por la Critics Choice Association (CCA), que agrupa a más de 500 críticos de Estados Unidos y Canadá, los premios son considerados históricamente uno de los principales termómetros rumbo a los Premios Oscar

