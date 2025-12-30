Ir al contenido principal

La 31ª edición de los CRITICS CHOICE AWARDS®, una de las premiaciones más prestigiosas del cine y la televisión, se transmitirá en vivo este domingo 4 de enero a partir de las 7 p.m. por TNT y HBO Max. La ceremonia se realizará en el Barker Hangar de Santa Mónica y reunirá a las figuras más influyentes de la industria audiovisual.

Durante la gala se anunciarán los ganadores de las distintas categorías, en una noche que será conducida nuevamente por Chelsea Handler. La reconocida comediante, presentadora y autora regresa por cuarto año consecutivo como anfitriona de los CRITICS CHOICE AWARDS®, aportando su estilo característico al evento.

La entrega contará con la participación de destacadas personalidades como Ali Larter, Alicia Silverstone, Allison Janney, Ava DuVernay, Diego Luna, Jeff Goldblum, Kaley Cuoco, Quinta Brunson, Regina Hall, Rhea Seehorn y William H. Macy, entre muchos otros, quienes se encargarán de presentar algunas de las categorías más importantes de la noche.

Este año, HBO Max obtuvo un total de 27 nominaciones gracias a producciones como Hacks, The Pitt, Task: Unidad Especial, The Righteous Gemstones, La Edad Dorada y The Last of Us. En el apartado cinematográfico, Warner Bros. Pictures suma 36 nominaciones por títulos como Pecadores, Una batalla tras otra, La hora de la desaparición y Superman. Organizados por la Critics Choice Association (CCA), que agrupa a más de 500 críticos de Estados Unidos y Canadá, los premios son considerados históricamente uno de los principales termómetros rumbo a los Premios Oscar

Confidencial Noticias

[email protected]
Iván Cepeda defiende el incremento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias |
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de…
Siga leyendo

La Registraduría invalidó 119 cédulas falsas

| Confidencial Noticias |
El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos,…
Siga leyendo

María José Pizarro reconoce que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá

| Oscar Sevillano |
A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Comienzan el fin de su labor como senadora de la república,…
Siga leyendo

Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias |
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
Siga leyendo

¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias |
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
Siga leyendo