Hola TV estrenará dos programas especiales los días 23 y 30 de diciembre, dedicados a la Navidad y al cierre del año, respectivamente, con contenidos pensados para repasar los momentos más destacados del entretenimiento, la realeza y la cultura pop internacional.

El ‘Especial Navidad’ estará conducido desde el estudio por Irene Díaz y Carlos Alejandro Sánchez, junto a la colaboración especial de Elisa Mercado desde México. En este programa se presentarán los esperados “Personajes del año”, una selección de figuras que marcaron la agenda mediática, entre ellos Taylor Swift, Selena Gómez, Jacob Elordi, Pedro Pascal, Karol G, Bad Bunny, Rihanna, Gloria Estefan y la princesa Leonor de España, entre otros protagonistas que definieron el pulso del año.

Por su parte, el ‘Especial fin de año’ repasará los acontecimientos más comentados de 2025, como las bodas de Jeff Bezos y Charli XCX, el compromiso de Dua Lipa, las separaciones de Nicole Kidman y Hugh Jackman, el juicio de Kim Kardashian y el regreso de Kate Middleton como miembro activo de la familia real británica. Además, Oriana Pérez, presentadora del programa y actualmente de permiso de maternidad, tendrá una participación especial en la que compartirá su experiencia como madre primeriza de gemelos, aportando un toque personal y emotivo al cierre del año.

