Hola TV estrenará dos programas especiales los días 23 y 30 de diciembre, dedicados a la Navidad y al cierre del año, respectivamente, con contenidos pensados para repasar los momentos más destacados del entretenimiento, la realeza y la cultura pop internacional.

El ‘Especial Navidad’ estará conducido desde el estudio por Irene Díaz y Carlos Alejandro Sánchez, junto a la colaboración especial de Elisa Mercado desde México. En este programa se presentarán los esperados “Personajes del año”, una selección de figuras que marcaron la agenda mediática, entre ellos Taylor Swift, Selena Gómez, Jacob Elordi, Pedro Pascal, Karol G, Bad Bunny, Rihanna, Gloria Estefan y la princesa Leonor de España, entre otros protagonistas que definieron el pulso del año.

Por su parte, el ‘Especial fin de año’ repasará los acontecimientos más comentados de 2025, como las bodas de Jeff Bezos y Charli XCX, el compromiso de Dua Lipa, las separaciones de Nicole Kidman y Hugh Jackman, el juicio de Kim Kardashian y el regreso de Kate Middleton como miembro activo de la familia real británica. Además, Oriana Pérez, presentadora del programa y actualmente de permiso de maternidad, tendrá una participación especial en la que compartirá su experiencia como madre primeriza de gemelos, aportando un toque personal y emotivo al cierre del año.

Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

Confidencial Noticias
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al…
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

Confidencial Noticias
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Condenan al coronel (r) Pluvio Hernán Mejía por su participación en los falsos positivos

Confidencial Noticias
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales. La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la…
Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

Confidencial Noticias
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

Confidencial Noticias
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
