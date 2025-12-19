LIFETIME anuncia el estreno de nuevas producciones originales latinoamericanas con la presentación de su primera serie en formato vertical realizada exclusivamente para plataformas digitales,

“Enredo en Navidad”, y de las películas filmadas en México “Decora Mi Navidad”, “Dulce Amor Para Navidad”, y “Una Navidad en Familia”, que se unen al amplio catálogo de films navideños para disfrutar en una época mágica del año durante noviembre y diciembre.

“Enredo en Navidad”, co-producción de Lifetime y VIP 2000 TV, es una comedia romántica rodada en Miami y que trae el encanto clásico de la Navidad con un formato ágil, fresco y pensado para audiencias digitales. Está compuesta por 30 episodios breves de 90 segundos y estará disponible en plataformas digitales de Lifetime y en ReelShort. El elenco está integrado por Francis Rodríguez, Claudio de la Torre, Héctor Peña y Rebeca Herrera.

Por su parte, “Una Navidad en Familia”, realizada en Ciudad de México también junto a VIP 2000 TV -casa

productora con la que la señal Lifetime también realizó la producciones originales “Amores que Engañan” y las

Lifetime Xmas Movies de la franquicia de “Amor en Navidad”-, cuenta con un equipo de actores conformado por Renata Manterola, Daniel Medina, German Girotti, Wendy de los Cobos, entre otros.

En paralelo, Lifetime suma a su temporada navideña las dos películas originales filmadas en Guadalajara,

México: “Decora Mi Navidad” y “Dulce Amor para Navidad” ambas producidas por Prismaticoós Films.

Tras su estreno en la señal lineal, cada título continuará disponible en VOD y tendrá presencia extendida en YouTube, a través de tres canales que, en conjunto, superan los 2.7 millones de suscriptores.

Las dos producciones cuentan con una destacada presencia de talento latinoamericano, encabezado por Andrea Torres, Luis Gonzaga, Nat Molina, Iván Juárez, Josh Ramírez y Marilolis Flores, junto a Yosuani Flores, Alex Rentería, Paty Lupercio, Ximena Ley, Adrián Baruk y Michelle Santane.

Las nuevas producciones se integran al especial Lifetime Xmas Movies 2025, que este año reúne 52 películas en una programación continua disponible desde noviembre hasta el 6 de enero. Como un verdadero calendario de adviento en pantalla, LIFETIME acompaña a la audiencia en la cuenta regresiva hacia una de las celebraciones más esperadas del año. Y si algo define la temporada es que la Navidad sin Lifetime Xmas Movies no sería Navidad. Por eso, estas historias creadas y producidas en Latinoamérica se suman al catálogo con relatos cargados de romance, emoción y el sabor de las tradiciones locales, listas para disfrutarse en familia y desde cualquier pantalla.

Con “Enredo en Navidad”, Lifetime da un paso más en la creación de contenido original pensado para los

hábitos de consumo actuales: historias cortas, emotivas y que invita a disfrutar la magia de la Navidad desde cualquier dispositivo. Por su parte, las películas estreno marcan un hito al ser las primeras producciones originales realizadas con branded content junto a las productoras Prismáticoos Films (“Dulce Amor para Navidad” y “Decora Mi Navidad”) y con VIP 2000 TV para “Una Navidad en Familia” concretando la primera experiencia de integración de producto en sus contenidos.

“Enredo en Navidad” sigue la historia de Alejandro (Claudio de la Torre), un novio abandonado en el altar que, buscando paz en una escapada paradisíaca, termina compartiendo estadía con Clara (Francis Rodríguez), una mujer práctica, ingeniosa y con más ironía que paciencia. Lo que comienza como un choque entre dos desconocidos —champaña, maletas ajenas y una convivencia accidentada— se transforma en un viaje emocional lleno de humor, enredos y segundas oportunidades, mientras ambos aprenden a curar viejas heridas, enfrentar el pasado y descubrir que incluso el amor más improbable puede encontrar su momento bajo las luces y la magia de la Navidad. Completan el reparto Héctor Peña como Rafael y Rebeca Herrera en el papel de Ligia.

El 6 de diciembre llegará el estreno de “Decora Mi Navidad”, que narra la historia de Lorena (Yosuani Flores), una talentosa arquitecta de 40 años que lidera su propio estudio de interiorismo y decoración. Es madre de Renato (Adrián Baruk), un niño de ocho años al que cría con el apoyo de su madre. Hasta ahora Lorena ha logrado equilibrar la maternidad con la exigente dirección de su empresa, aunque a costa de dejar cualquier oportunidad de encontrar el amor. Esta Navidad enfrenta una carga laboral aún mayor debido a un importante cliente al que no puede fallarle. El nuevo proyecto la llevará a conocer a Fernando (Alex Rentería), un viudo encantador que le pide ayuda para decorar un evento benéfico crucial.

Ese encuentro inesperado abrirá una puerta que Lorena creía cerrada: la posibilidad de volver a enamorarse. “Dulce Amor Para Navidad”, que se estrenará por el canal Lifetime, cuenta la historia de Alan (Luis Gonzaga) y Pablo (Iván Juárez), socios de una exitosa cadena de croissants que enfrentan un problema inesperado cuando se quedan sin repartidor en plena víspera navideña. Alan asume la tarea de hacer las entregas y queda encantado al conocer a Clara (Andrea Torres), dueña del “Café del Corazón”, quien en ese momento reemplaza a una empelada del local. Entre ambos surge una conexión inmediata y comienzan a planear pasar las fiestas juntos, pero al descubrir sus verdaderas identidades se sienten traicionados y los planes se derrumban. ¿Logrará el espíritu navideño reunirlos nuevamente?

Finalmente, LIFETIME presentará “Una Navidad en Familia”, protagonizada por Renata Manterola. La historia transcurre en la antigua finca de los Valverde, donde Ana Lucía (Manterola), una joven ingeniera agrícola, intenta recuperar el espíritu navideño del lugar que marcó su infancia. Con la compañía de Doña Margarita (Wendy de los Cobos), la madre que oculta su soledad detrás del café y la rutina, Ana impulsa el reencuentro de sus dos hijos: Julián (German Girotti), un empresario exitoso y distante, y Nicolás (Daniel Medina), libre, nómade y con cuentas pendientes del pasado. Lo que comienza como una visita forzada se convierte en un viaje de reconciliación, donde cajas con adornos guardan heridas, silencios y también recuerdos felices. Entre risas torpes, galletas mal hechas y conversaciones necesarias, la Navidad vuelve a encender la casa y sus vínculos. Allí, entre segundas oportunidades, amores pausados y secretos que por fin encuentran luz, la familia descubre que lo que devuelve la magia no son los milagros, sino el perdón, el encuentro y el simple gesto de quedarse.