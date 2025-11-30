Ir al contenido principal

Durante dos días, el Parque de La Retreta de Cali se llenó de nuevos sonidos, tradición, innovación y el talento de las orquestas de salsa.

El concurso, organizado por la Secretaría de Cultura de Cali en alianza con Bavaria, Detonante y Cocrea, reconoció a las agrupaciones más destacadas en cada una de sus modalidades, celebrando la riqueza estética y la diversidad que caracteriza la salsa hecha en Cali.

Ganadores del Concurso de Orquestas Ruta de la Salsa 2025:


● Categoría B – Antillana: Las Guaracheras
● Categoría B – Nuevos Sonidos: Nuestro Oxígeno Music
● Categoría A – Salsa Caleña: Héctor Soto y su Orquesta
● Categoría B – Salsa Caleña: Son Mujeres y Marino Luis y su Orquesta
● Canción de la 68 Feria de Cali 2025: “Para Cali” – Marino Luis y su Orquesta

Las orquestas ganadoras harán parte de los escenarios centrales de la Feria de Cali 2025, llevando su música a miles de asistentes nacionales e internacionales y fortaleciendo la circulación artística local a gran escala.

“Esta apuesta reafirma el compromiso del Distrito con la preservación y fortalecimiento del patrimonio salsero de la ciudad, en el marco del Plan Especial de Salvaguardia de la Salsa Caleña. Además, hace parte de la estrategia Ruta de la Salsa, una alianza público-privada que impulsa nuestra salsa caleña, circulando artistas y llevando este género a los territorios”, expresó Leydi Higidio, secretaria de Cultura de Cali.

