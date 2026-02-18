Ir al contenido principal

La moda dejó de ser un asunto exclusivamente femenino. Aunque históricamente el consumo digital de ropa ha estado asociado a las mujeres, nuevas cifras muestran que los hombres participan cada vez más en este mercado, particularmente en el segmento de segunda mano.

Según el más reciente informe de GoTrendier, los hombres realizan en promedio cinco compras online al año, frente a siete compras de las mujeres. Si bien la frecuencia femenina sigue siendo mayor, el dato confirma que el consumo masculino es constante y relevante dentro del comercio electrónico de moda.

En Colombia, el 10% de los usuarios activos en la plataforma de segunda mano son hombres. Aunque el 80,5% corresponde a mujeres, la participación masculina refleja una transformación en los hábitos de compra y en la relación de ellos con la moda.

El informe también destaca un comportamiento diferencial: los hombres toman decisiones de compra hasta un 7% más rápido que las mujeres. Esto sugiere un consumidor más directo al momento de concretar una transacción digital, especialmente cuando identifica precio y marca como variables clave.

Para Ana Jiménez, country manager de GoTrendier en Colombia, este cambio responde tanto a factores culturales como económicos. “La moda masculina está viviendo un momento de mayor visibilidad. Hoy vemos hombres interesados en construir estilo propio, acceder a marcas a mejores precios y participar en un consumo más consciente. La segunda mano se convierte en una alternativa práctica y alineada con esas prioridades”, señala Jiménez.

El crecimiento del mercado de reventa coincide con un contexto de mayor sensibilidad frente al gasto y a la sostenibilidad. Comprar prendas usadas no solo representa ahorro, sino también una forma de extender la vida útil de la ropa en un sector que enfrenta cuestionamientos ambientales.

Las cifras indican que el consumidor masculino ya no es marginal en el ecosistema digital de moda. Aunque la balanza sigue inclinada hacia las mujeres, los hombres avanzan con decisiones rápidas y compras recurrentes en un mercado que redefine quiénes participan y cómo lo hacen.

