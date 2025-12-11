Con ocasión de las festividades de fin de año, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR invita a conocer las Aulas Ambientales Abiertas – Parques CAR, espacios “triple A” para públicos de todas las edades, que ofrecen experiencias memorables de contacto con la naturaleza y una amplia oferta de actividades para la promoción de un turismo responsable y sostenible.

A pocas horas de Bogotá, los visitantes podrán disfrutar de parques como: Embalse del Neusa, Embalse El Hato, Río Neusa, Laguna Cacique Guatavita, Puente Sopó y Juan Pablo II, cada uno con un portafolio de servicios que van desde senderismo y caminatas guiadas, jornadas de avistamiento, bicirecorridos, talleres de educación ambiental y actividades lúdicas, hasta picnic y camping y alojamiento en cómodas cabañas e instalaciones con acomodación para grupos familiares, de amigos o en pareja.

“Los que antes eran simples parques recreativos ahora son espacios integrales con experiencias de reconexión con la naturaleza, apropiación del conocimiento ambiental y alternativas seguras, cercanas y enriquecedoras para públicos de todas las edades”, afirmó Luisa Aguirre, directora técnica de Sostenibilidad e Innovación para el Fortalecimiento de la Cultura Ambiental.

La Corporación está lista para recibir en sus seis aulas ambientales abiertas, a visitantes nacionales y extranjeros que quieran hacer del tiempo libre una oportunidad para recargar el cuerpo y la mente a través de actividades como avistamiento de fauna, senderismo interpretativo, apoyo a los productores locales de alimentos y artesanías, bicitours, ferias gastronómicas, caminatas nocturnas, pesca artesanal, picnic y camping, alojamiento en cabañas y encuentros artísticos, entre otras experiencias.

¿Qué ofrece cada AAA de la CAR?

• Laguna del Cacique Guatavita: Cuna de relatos ancestrales y guardián del tesoro de la Leyenda del Dorado.

• Embalse de El Hato: Tierra de historia patria, leyendas y personajes que marcaron la cultura colonial del centro del país.

• Embalse del Neusa: Un escenario de senderos infinitos, bosque nativo y un majestuoso espejo de agua.

• Río Neusa: Un lugar donde el río canta, la vida se abre paso y las familias encuentran su escape perfecto.

• Puente Sopó: Santuario para miles de aves. Un sueño para pajareros y amantes de la fotografía.

• Juan Pablo II: El pulmón verde de Chiquinquirá, resguardo de fe, espiritualidad, meditación y paisajes asombrosos.