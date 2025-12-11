Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Con ocasión de las festividades de fin de año, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR invita a conocer las Aulas Ambientales Abiertas – Parques CAR, espacios “triple A” para públicos de todas las edades, que ofrecen experiencias memorables de contacto con la naturaleza y una amplia oferta de actividades para la promoción de un turismo responsable y sostenible.

A pocas horas de Bogotá, los visitantes podrán disfrutar de parques como: Embalse del Neusa, Embalse El Hato, Río Neusa, Laguna Cacique Guatavita, Puente Sopó y Juan Pablo II, cada uno con un portafolio de servicios que van desde senderismo y caminatas guiadas, jornadas de avistamiento, bicirecorridos, talleres de educación ambiental y actividades lúdicas, hasta picnic y camping y alojamiento en cómodas cabañas e instalaciones con acomodación para grupos familiares, de amigos o en pareja.

“Los que antes eran simples parques recreativos ahora son espacios integrales con experiencias de reconexión con la naturaleza, apropiación del conocimiento ambiental y alternativas seguras, cercanas y enriquecedoras para públicos de todas las edades”, afirmó Luisa Aguirre, directora técnica de Sostenibilidad e Innovación para el Fortalecimiento de la Cultura Ambiental.

La Corporación está lista para recibir en sus seis aulas ambientales abiertas, a visitantes nacionales y extranjeros que quieran hacer del tiempo libre una oportunidad para recargar el cuerpo y la mente a través de actividades como avistamiento de fauna, senderismo interpretativo, apoyo a los productores locales de alimentos y artesanías, bicitours, ferias gastronómicas, caminatas nocturnas, pesca artesanal, picnic y camping, alojamiento en cabañas y encuentros artísticos, entre otras experiencias.

¿Qué ofrece cada AAA de la CAR?

• Laguna del Cacique Guatavita: Cuna de relatos ancestrales y guardián del tesoro de la Leyenda del Dorado.

• Embalse de El Hato: Tierra de historia patria, leyendas y personajes que marcaron la cultura colonial del centro del país.

• Embalse del Neusa: Un escenario de senderos infinitos, bosque nativo y un majestuoso espejo de agua.

• Río Neusa: Un lugar donde el río canta, la vida se abre paso y las familias encuentran su escape perfecto.

• Puente Sopó: Santuario para miles de aves. Un sueño para pajareros y amantes de la fotografía.

• Juan Pablo II: El pulmón verde de Chiquinquirá, resguardo de fe, espiritualidad, meditación y paisajes asombrosos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Donald Trump lanza nueva advertencia a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia a Colombia asegurando que el próximo que estará en la mira de los Estados Unidos será el presidente Gustavo Petro. En una rueda de prensa este miércoles, el mandatario de los…
Siga leyendo

Contraloría establece hallazgos en interventoría del PNIS

| Confidencial Noticias | ,
Un informe de la Contraloría General de la República evidenció un presunto detrimento patrimonial por un valor de $1.618 millones, en la ejecución del contrato de interventoría No. 371-2022, celebrado entre el Consorcio Fondo Colombia en Paz (FCP) y DCO…
Siga leyendo

Partido Liberal ofrece coaval a Daniel Palacios

| Confidencial Noticias | , ,
El Partido Liberal extendió invitación al candidato y exministro del Interior, Daniel Palacios, para que acepte ser coavalado por la colectividad y participe en la consulta de la derecha política el próximo 8 de marzo de 2026. El liberalismo ya había…
Siga leyendo

Alianza Verde no participará en consultas y deja en libertad a su militancia

| Confidencial Noticias | , ,
Rodrigo Romero, presidente del Partido Alianza Verde, dio a conocer la decisión de la colectividad de no participar de forma institucional en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo en favor de ningún candidato que presente su nombre a…
Siga leyendo

La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

| Confidencial Noticias | , ,
En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de…
Siga leyendo