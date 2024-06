Luisa Fernanda llega al Teatro Cafam con su Sombra de la Sombrilla

Luisa Fernanda, una de las más emblemáticas obras de la lírica mundial, abre oficialmente la Temporada Internacional de Arte lírico y Zarzuela 2024, que la Fundación Arte Lírico en coproducción con el Teatro Cafam y el Ministerio de Cultura de España tienen programada para este año. La cita será el sábado 8 de junio a las 8 de la noche y domingo 9 de junio a las 5 de la tarde, bajo la dirección general de Estrella de Malagón.

Luisa Fernanda es una zarzuela, comedia lírica en tres actos, con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw Iturralde. Fue estrenada en el Teatro Calderón de Madrid el 26 de marzo de 1932. La acción de esta zarzuela comienza en la ciudad de Madrid, durante el reinado de Isabel II, en los momentos previos a la revolución de 1868, y acaba tras el destronamiento de Isabel II con La Gloriosa.

La dirección escénica corre por cuenta de Ricardo Muñiz, con la dirección musical del maestro Jhovany Duarte y la dirección coreográfica de La Yunna.

El personaje que da título a la zarzuela, Luisa Fernanda, es una humilde joven de un poco más de 20 años, enamorada del apuesto, al tiempo que mujeriego, coronel Javier Moreno, que no acaba de decidirse por ella, pero no soporta que esté con otro; una muchacha educada en un ambiente conservador (su padre, Don Florito, es un antiguo escribiente de palacio y un ferviente monárquico). Vidal Hernando, hacendado extremeño, pretende a Luisa Fernanda ante el desapego de su novio.

De la sinceridad de su amor ella no duda, pero no puede dejar de querer a Javier.

Es la omnipresente lucha entre la razón y los sentimientos, tan en boga en los argumentos dramáticos de la nueva sociedad burguesa que se estaba construyendo.

En Luisa Fernanda hay una historia de amor, pues, es una época convulsa, la de la Revolución de 1868, refleja dentro de la ligereza y convencionalismo del argumento, la inestabilidad de la época, las rivalidades entre las diversas facciones políticas y la inquietud de la población ante los acelerados cambios políticos del momento. El amor, el humor y la tragedia se unen siempre en estas piezas líricas de gran componente emotivo que el da realce a las voces de sus protagonistas.