El próximo 13 de noviembre de 2025, Bogotá vivirá una de las noches más esperadas del año con el regreso de Marc Anthony al Coliseo MedPlus. En el marco de su gira internacional “En Vivo Tour 2025”, el ícono mundial de la salsa se reencontrará con su público colombiano para ofrecer un espectáculo cargado de ritmo, nostalgia y energía latina. En esta tercera presentación en la capital, el artista estará acompañado por Willy García, exintegrante del Grupo Niche, y Jessi Uribe, una de las voces más destacadas de la música popular, en una fusión de géneros que promete un show inolvidable.

Reconocido como uno de los artistas más influyentes de la música latina, Marc Anthony llega a Bogotá tras recorrer escenarios de América, Europa y el Caribe con llenos totales. Su repertorio, que combina los grandes clásicos de su carrera con nuevas colaboraciones, hará vibrar al público con temas emblemáticos como Vivir mi vida, Qué precio tiene el cielo, Valió la pena, Tu amor me hace bien y Flor pálida. Cada una de sus interpretaciones reafirma por qué es considerado el “Rey de la Salsa”, ofreciendo un espectáculo que celebra su legado y su constante evolución musical.

El Coliseo MedPlus, con capacidad para más de 20.000 espectadores, se consolida como uno de los principales escenarios del país para los grandes espectáculos internacionales. Ubicado sobre la calle 80, a las afueras de la capital, el recinto se ha posicionado como un referente cultural y de entretenimiento en Colombia. “Recibir a Marc Anthony por tercera vez en nuestro escenario es una celebración para la música latina y para el público que hace del Coliseo MedPlus un punto de encuentro con los artistas más importantes del mundo”, expresó Carolina García, gerente estratégica de negocios del recinto, destacando el compromiso del lugar con la promoción de la cultura y el entretenimiento.

Con entradas disponibles desde $270.000 a través de www.taquillalive.com, el concierto se perfila como uno de los eventos más destacados del calendario cultural de 2025. La unión de Marc Anthony, Willy García y Jessi Uribe promete una velada donde convergen la salsa, la música popular y los sonidos tropicales, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos de distintos géneros. Los asistentes podrán disfrutar de una producción de alto nivel, con un despliegue técnico que combina iluminación, sonido envolvente y pantallas de última generación.

Para garantizar una experiencia sin contratiempos, el Coliseo MedPlus ha dispuesto una serie de medidas logísticas y de movilidad orientadas a la seguridad y comodidad del público. Se recomienda llegar con suficiente anticipación para evitar congestiones y aprovechar los puntos de acceso controlado, así como las rutas de transporte público y zonas de parqueo habilitadas. Además, el recinto contará con personal de orientación, servicios de atención médica y zonas de descanso para asegurar una jornada fluida y segura. Todo está preparado para que Bogotá se vista de salsa y reciba, una vez más, al incomparable Marc Anthony en una noche que quedará en la historia musical del país.