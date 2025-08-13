Ir al contenido principal

Martín de Francisco se lanza en solitario con un espectáculo entre el humor, el fútbol y la identidad

Martín de Francisco, una de las voces más reconocibles del entretenimiento colombiano, se presenta por primera vez en solitario sobre los escenarios con un espectáculo que mezcla humor, reflexión, política y, por supuesto, fútbol. Sin su habitual compañero Santiago Moure, este nuevo proyecto escénico marca un giro introspectivo en su carrera, donde la identidad, el absurdo de la existencia y la comedia se entrelazan con la misma agudeza que lo ha convertido en un referente del humor nacional.

El espectáculo, de corte híbrido y profundamente personal, combina segmentos de coaching improvisado, anécdotas familiares, análisis futbolístico-político y recuerdos de juventud recreados en animación. Ante la ausencia de material audiovisual de su infancia, la producción optó por representar esos momentos en dibujos animados, lo que, según el propio Martín, “nunca me había representado tan bien”.

Nota recomendada: ¿A qué se refiere Julián Daza cuando dice: «Bendecidos»?

Fiel a su estilo mordaz e irreverente, Martín lanza críticas disfrazadas de chistes, reflexiones disfrazadas de consejos y todo un repertorio de historias que oscilan entre lo hilarante y lo melancólico. El espectáculo no solo ofrece entretenimiento; también deja espacio para pensar en el paso del tiempo, la construcción de la identidad y el rol que juegan los enemigos (y los amigos) en esa búsqueda.

Aunque el show apunta a todo tipo de público, Martín no duda en admitir que su humor probablemente resonará más en aquellos de “la tercera edad”, una generación que puede encontrar en su narrativa una conexión directa con la nostalgia, la crítica social y la lucidez que solo llega con los años.

Puede leer también: En Bogotá se premió lo mejor de la gastronomía

En definitiva, este unipersonal no es solo un espectáculo de comedia: es una ventana al universo de Martín de Francisco, un hombre que, entre bromas y verdades, sigue preguntándose quién es realmente. Y quizás, en ese ejercicio escénico, también ayude a su audiencia a hacerse la misma pregunta.

Confidencial Noticias

[email protected]
