Más allá del lienzo: el arte como puente de vida en el taller de Omar Gordillo y Los Amigos de Simón

El próximo 27 de septiembre, el reconocido artista colombiano Omar Gordillo abrirá las puertas de su taller en Bogotá para guiar un taller único junto a la Fundación Los Amigos de Simón. Más que una clase de pintura, será un espacio de encuentro, creación y transformación, donde el arte se convierte en lenguaje común y vehículo de inclusión.

Bajo la técnica del pouring, una forma de expresión pictórica que invita a fluir con el color sin miedo al error, este encuentro busca derribar etiquetas y abrir caminos hacia lo humano. La jornada está dirigida a personas con autismo, sus familias y todos aquellos que deseen experimentar el arte como herramienta de conexión profunda.

Omar Gordillo: medio siglo de arte y vida

Con más de 50 años de trayectoria, Omar Gordillo es una figura esencial del arte colombiano. Pintor, escultor, muralista y docente, su obra ha transitado desde la ternura crítica de los años 80 —con sus inolvidables retratos de niños— hasta su más reciente exploración de la cultura pop, en la que reinterpreta íconos mundiales con su inconfundible sello personal.

Hoy, a sus más de 70 años, sigue encontrando en la creación un impulso vital. “El arte me mantiene vivo”, afirma con convicción. Para Gordillo, pintar no es solo oficio: es disciplina, concentración, libertad y acto de resistencia. Una filosofía que ahora comparte con las nuevas generaciones, convencido de que el arte no es un lujo, sino un camino de vida.

El arte como lenguaje de inclusión

Este taller nace de una alianza con la Fundación Los Amigos de Simón, organización creada por la productora y directora de televisión Mariana Ferrer a partir de su experiencia personal como madre de Simón, un joven con autismo para quien el arte se ha convertido en canal esencial de expresión y desarrollo.

“Cada espacio que creamos es una oportunidad para mostrar que la diferencia no es un obstáculo, sino una riqueza”, explica Ferrer. Desde su creación, la fundación promueve entornos adaptados, libres de estigmas, donde las personas con autismo —afectuosamente llamadas “Los Amigos”— pueden desarrollarse social, cultural y laboralmente.

Simón, hijo de Mariana, es hoy un joven artista en formación, que ha encontrado en el arte no solo una forma de comunicarse, sino también de habitar dignamente el mundo. Al igual que Gordillo, cree firmemente en el poder transformador de la creación.

Una experiencia para todos

El encuentro del 27 de septiembre será abierto a la comunidad y estará enfocado en la vivencia más que en el resultado final. A través del pouring, los asistentes podrán dejarse llevar por el color, compartir con otros sin necesidad de palabras y vivir el arte como un acto inclusivo y liberador.

No se trata de una clase convencional, sino de una experiencia transformadora donde la obra más importante será la experiencia compartida. Una jornada para comprender, desde la práctica, que el arte es mucho más que color y forma: es un puente hacia la empatía, la diversidad y la vida.