Misi Producciones y U Rosario anunciar la temporada de navidad con el regreso del musical Scrooge y Los Fantasmas de Navidad, que este año estará en cartelera desde el próximo 22 de noviembre, en el Teatro Colsubsidio, para encender el espíritu de los capitalinos en las memorables fiestas decembrinas.

Por más de 38 años Misi Producciones ha conquistado en corazón de foráneos, visitantes y residentes de la capital quienes disfrutan del tradicional musical de navidad que por años ha cautivado audiencias, convirtiéndolo en una tradición de las navidades en Bogotá como la Natilla y los buñuelos.

Misi Producciones presenta este año Scrooge y Los Fantasmas de Navidad, un musical original basado en la clásica obra Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Esta mágica historia sigue al avaro Ebenezer Scrooge, quien es visitado por tres espíritus en la víspera de Navidad. A lo largo de una mágica noche de Navidad, Scrooge se enfrenta a su pasado, presente y futuro, para entender que nunca es tarde para empezar de nuevo, todo dentro de la encantadora atmósfera de la Londres victoriana. Una imperdible historia para disfrutar de la Navidad, en familia.

Con un elenco de más de 50 artistas en escena encabezado por el protagonista Juan Mondragón, Juliana Cuevas, Calo Mesa, Paloma Salazar, Esteban Godoy, Juan Giraldo, acompañados por la Orquesta Nueva Filarmonía, con la Producción general de Juan Mondragón y con la dirección general de Felipe Salazar director de Misi Producciones- U Rosario.

La temporada arranca a partir del próximo 22 de noviembre de 2025. Jueves y viernes a las 7:30 pm; sábado a las 3:00 pm y 7:30 pm; domingos y festivos a las 4:00 pm.