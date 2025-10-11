Inspirada en la figura de un caminante que nunca se detiene y que evita echar raíces para protegerse del dolor, “Nací Para Olvidar” plantea una pregunta universal: ¿es mejor olvidar para no sufrir o recordar aunque duela? El sencillo retrata el dilema de un personaje que huye de los vínculos emocionales, pero que al mismo tiempo teme enfrentarse a la soledad y al olvido.

Musicalmente, “Nací Para Olvidar” transita por la delgada línea donde convergen la polka norteña y el country/folk americano. “El folk siempre ha sido una influencia constante en mi obra, pero en los últimos años descubrí la polka norteña y este género se convirtió en una nueva pasión para mí. Tras escucharlo con frecuencia, la mezcla de ambos estilos surgió de manera natural desde el primer momento”, comenta Christian Meier.

Fiel a la esencia de toda su discografía, Christian Meier es el autor de la letra y la música de “Nací Para Olvidar”, reafirmando su sello personal en cada proyecto. La canción fue grabada en Los Ángeles bajo la producción de Gustavo Borner y contó con músicos de gran trayectoria: Gregg Bissonette en batería, Matt Bissonette en bajo y Dean Parks en pedal steel, que le da ese toque “americana” al tema.

