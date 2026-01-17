Cuco Hernández Polo, integrante del grupo español A Dos Velas, lanza “No me conoces”, su nuevo single ya disponible en todas las plataformas digitales. La canción inaugura un espacio creativo propio para el artista, más íntimo y reflexivo, que convive de forma natural con su trayectoria de más de tres décadas junto a la banda.

Lejos de suponer una ruptura, este paso responde a una evolución artística. “No es empezar de cero, es una evolución natural”, explica Cuco, que en esta balada apuesta por la calma, la emoción contenida y el valor de la palabra. La propuesta se apoya en arreglos sobrios y una interpretación vocal serena, donde el silencio y los matices cobran un protagonismo esencial.

“No me conoces” es una balada clásica y profundamente romántica que relata la historia de dos personas que se quieren, pero avanzan a ritmos distintos. Ella siente con urgencia; él necesita tiempo, experiencias compartidas y verdad antes de prometer lo que aún no puede ofrecer. La canción reflexiona sobre un amor honesto, paciente y consciente, alejado de la inmediatez emocional.

Versos como “Aún es muy pronto” o “Para quererme tú necesitas largas noches, lunas nuevas” sintetizan una forma de entender el amor desde la madurez y la responsabilidad afectiva. Con este lanzamiento, Cuco Hernández Polo muestra una faceta más pausada y personal, reafirmando que la sensibilidad y la experiencia también pueden abrir nuevos caminos creativos sin renunciar a la identidad construida a lo largo de los años.

