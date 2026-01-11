¡Genndy Tartakovsky’s Primal por fin está de vuelta! La serie animada, creada por el productor Genndy Tartakovsky, regresa con su tercera temporada, que se estrena el próximo lunes 12 de enero en Adult Swim y HBO Max.

Los diez nuevos episodios continúan la historia de Spear, que regresa de forma misteriosa tras el sorprendente final de la última temporada, y siguen ampliando el universo prehistórico de la serie. La producción se emitirá en Adult Swim y se estrenará simultáneamente en HBO Max todas las semanas.

¡Genndy Tartakovsky’s Primal es una producción original de Adult Swim que sigue la inusual amistad entre Spear, un hombre de las cavernas, y Fang, una dinosaurio hembra al borde de la extinción, mientras intentan sobrevivir en un mundo brutal. La serie es una obra de Genndy Tartakovsky, el legendario animador responsable de clásicos como DEXTER’S LABORATORY y SAMURAI JACK, también disponibles en el servicio de streaming.

Nota recomendada: ‘El Agente Secreto’ deja sin alegría a más de uno en los Globos de Oro