El “Ciclo de Verano” de la Metropolitan Opera de Nueva York, compuesto por cuatro de las óperas más queridas por el público, se presentará en 14 cines de 8 ciudades del país, en salas exclusivas de Cine Colombia.

Esta programación confirma la tradición de traer grandes espectáculos a sus cines, desde hace ya 15 años y bajo el sello de Cineco/Alternativo. El público disfrutarálas actuaciones de estrellas como las sopranos Diana Damrau y Nadine Sierra; los tenores Juan Diego Flórez, Piotr Beczała y el bajo-barítono Eric Owens, entre muchos otros.

“Desde sus inicios, el programa The Met: Live in HD fue creado para conectar la ópera con una audiencia global. El programa Live in HD Summer Encores (“Operas de Verano”) ofrece títulos ya vistos en directo en cines y refuerza esta iniciativa para mantener una conversación con los amantes de este género alrededor del mundo”, asegura Peter Gelb, gerente de la Metropolitan Opera. Gelb es -además- creador de esta iniciativa que ha revolucionado el consumo de la ópera en salas de cine. Esta experiencia ha sido facilitadora para que el universo del teatro, el ballet, los grandes conciertos, las exposiciones más llamativas y los musicales, entre otros, tengan también una programación en salas.

1. LA TRAVIATA de Giuseppe Verdi

Julio 26 | 12 m

En la deslumbrante París del siglo XIX, La Traviata cuenta la apasionada y trágica historia de Violetta, una cortesana que arriesga todo por amor. La sofisticada producción de Michael Mayer de esta querida tragedia de Verdi regresa con la participación de la soprano alemana Diana Damrau y el tenor peruano Juan Diego Flórez. Con esta producción, el canadiense Yannick Nézet-Séguin hizo su debut como director musical de Met.

2. ROMEO Y Julieta de Charles Gounod

Agosto 9 | 12 m

Romeo y Julieta, los amantes desventurados de Verona, forman una de las parejas adoradas por el público. El drama de Shakespeare ha inspirado decenas de óperas y la más popular de ellas la compuso Charles Gounod, en la que el compositor francés despliega su maestría dramática y su don melódico en pasajes como el Vals de Julieta y los cuatro dúos de carácter diverso que protagonizan los enamorados.

Dos voces jóvenes y espléndidas asumen los papeles principales: la soprano estadounidense Nadine Sierra y el tenor francés Benjamin Bernheim, quienes actúan bajo la guía del director musical del Met, Yannick Nézet-Séguin. La puesta en escena de Bartlett Sher recrea con refinado detalle la Italia renacentista en la que transcurre el drama original.

3. Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti

Agosto 23 | 12 m

La soprano Nadine Sierra asume uno de los roles más formidables y legendarios del repertorio: la atormentada heroína de Lucia di Lammermoor, en una electrizante nueva puesta en escena del solicitado director escénico y director de cine australiano Simon Stone, bajo la dirección musical de Riccardo Frizza. Lucia representa a la mujer que desafía su destino en una sociedad que la reprime. Su caída en la locura, magistralmente compuesta por Donizetti, sigue fascinando al público por su intensidad y belleza. El tenor Javier Camarena interpreta a Edgardo, el amado de Lucía, junto al barítono Artur Ruciński como su autoritario hermano Enrico, y el bajo-barítono Christian Van Horn como su tutor, Raimondo.

4. Rigoletto de Giuseppe Verdi

Septiembre 20 | 12 m

En una osada adaptación de este clásico inmortal, el ganador del Tony Award, Michael Mayer, transporta el drama de la nobleza italiana del siglo XVI a Las Vegas de 1960 Esta producción está inspirada en el Rat Pack (el grupo de Humphrey Bogart y Frank Sinatra en los años 60) y es una de esas obras que despierta fuertes críticas tanto a favor como en contra por su arriesgada producción.

El barítono Željko Lučić interpreta el papel principal en la producción de Michael Mayer de esta gran obra dramática de Verdi, compartiendo el escenario con la soprano Diana Damrau y el tenor Piotr Beczała.

Ópera para todos

Antes de cada transmisión, el periodista e historiador musical, Luis Carlos Aljure, presentará el «Club de Ópera de Cine Colombia». Estos encuentros pedagógicos serán a las 5:30 pm, vía Zoom, y están abiertos a todos los interesados en aprender y conocer este universo, sin costo alguno.

Aljure dará el contexto histórico de los compositores y sus influencias, mostrará ejemplos ilustrativos de los momentos esenciales de cada título, compartirá videos exclusivos de ensayos y presentaciones, y dará herramientas para aprender a disfrutar esta música. Cada conversatorio ofrece una valiosa experiencia de aprendizaje y enriquecimiento cultural.

Cines seleccionados

Los teatros en los que se podrá disfrutar la Ópera de Verano de la Metropolitan Opera de Nueva York son:

– Barranquilla Multiplex Buenavista

– Bogotá Multiplex Andino, Av. Chile, Unicentro, Gran Estación, Lumina – Bucaramanga Multiplex Cacique

– Cali Multiplex Chipichape y Unicali

– Cartagena Multiplex Bocagrande

– Chía Multiplex Centro Chía

– Manizales Multiplex Fundadores

– Medellín Multiplex Viva Envigado y Santafé

