Cineplex y MUBI anunciaron el estreno en cines de LA ÚNICA OPCIÓN (No Other Choice), la nueva película del aclamado director surcoreano Park Chan-wook, que llegará a salas de Colombia, Centroamérica y Ecuador este jueves 15 de enero. El filme tuvo su estreno mundial en la edición 2025 del Festival de Cine de Venecia y celebró su premiere internacional en el London Film Festival 2025, consolidándose como uno de los títulos más esperados del año.

Además de su exhibición en salas tradicionales, la película tendrá un lanzamiento especial por tiempo limitado en pantallas IMAX®, marcando un hito al convertirse en la primera producción distribuida por MUBI en este formato. Esta versión permitirá al público experimentar la propuesta visual y sonora de Park Chan-wook con una calidad técnica superior, en una experiencia inmersiva pensada para la gran pantalla.

Protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin, junto a un destacado reparto coral, LA ÚNICA OPCIÓN está basada en la novela El Hacha de Donald E. Westlake. La historia sigue a Man-su, un hombre que tras ser despedido luego de 25 años de trabajo decide emprender una inquietante y radical búsqueda de empleo, convencido de que, si no existe una vacante para él, deberá crearla por sí mismo.

¿Por qué quieren demandar a Matador?

| Confidencial Noticias | , ,
Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
Verde Oxigeno acoge en sus toldas a Enrique Peñalosa

| Confidencial Noticias | , ,
Por iniciativa del precandidato y exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el partido Verde Oxigeno avaló al también precandidato y exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. “Agradezco enormemente el liderazgo de Juan Carlos Pinzón con su llamado a la…
¿Están espiando desde el Gobierno al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dice tener pruebas que evidenciarían que su teléfono celular se encuentra interceptado de manera ilegal. El funcionario hizo esta revelación en entrevista para Caracol Radio, donde dijo además que este…
La respuesta de Gustavo Petro al ELN

| Confidencial Noticias | ,
El presidente Gustavo Petro dio respuesta a la propuesta del Ejército de Liberación (ELN) para que se trabaje en la puesta en marcha de un acuerdo nacional donde tenga amplia participación la sociedad civil. El primer mandatario le recordó al ELN que…
¿A qué viaja el ministro de Defensa a los EE.UU.?

| Confidencial Noticias | ,
El Ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez viajó con un equipo de personas de su equipo a los Estados Unidos con la idea de fortalecer los lasos de cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. El MinDefensa tendrá…
