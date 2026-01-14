Cineplex y MUBI anunciaron el estreno en cines de LA ÚNICA OPCIÓN (No Other Choice), la nueva película del aclamado director surcoreano Park Chan-wook, que llegará a salas de Colombia, Centroamérica y Ecuador este jueves 15 de enero. El filme tuvo su estreno mundial en la edición 2025 del Festival de Cine de Venecia y celebró su premiere internacional en el London Film Festival 2025, consolidándose como uno de los títulos más esperados del año.

Además de su exhibición en salas tradicionales, la película tendrá un lanzamiento especial por tiempo limitado en pantallas IMAX®, marcando un hito al convertirse en la primera producción distribuida por MUBI en este formato. Esta versión permitirá al público experimentar la propuesta visual y sonora de Park Chan-wook con una calidad técnica superior, en una experiencia inmersiva pensada para la gran pantalla.

Protagonizada por Lee Byung-hun y Son Ye-jin, junto a un destacado reparto coral, LA ÚNICA OPCIÓN está basada en la novela El Hacha de Donald E. Westlake. La historia sigue a Man-su, un hombre que tras ser despedido luego de 25 años de trabajo decide emprender una inquietante y radical búsqueda de empleo, convencido de que, si no existe una vacante para él, deberá crearla por sí mismo.

