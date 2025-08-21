Plaza Central celebra el Día del Adulto Mayor con un festival lleno de nostalgia, bienestar y diversión

Con motivo del Festival de Otoño, Plaza Central Centro Comercial se prepara para una jornada muy especial dedicada a honrar y celebrar la vida, el legado y el papel fundamental que desempeñan las personas mayores en la sociedad. Este sábado 23 de agosto, el centro comercial abre sus puertas a más de 300 asistentes en Plaza Eventos para conmemorar el Día del Adulto Mayor con una programación cargada de actividades culturales, de bienestar y entretenimiento intergeneracional.

La iniciativa, que se ha convertido en una tradición dentro del centro comercial, no solo busca rendir homenaje a los adultos mayores, sino también promover espacios de inclusión, memoria y alegría compartida con toda la comunidad.

“La celebración del adulto mayor en Plaza Central será un espacio para honrar la experiencia, la memoria y el aporte invaluable de las personas mayores a la sociedad. Esta será una cita imperdible para disfrutar en comunidad y rendir homenaje a quienes han contribuido con mucho esfuerzo a la construcción de nuestra sociedad y los valores que hoy en día nos representan como ciudadanos y miembros de nuestras familias”, expresó Lina Fernanda Alsina, gerente comercial y de mercadeo de Plaza Central Centro Comercial.

Un día para recordar

La jornada iniciará a las 11:30 a.m. con una eucaristía dedicada especialmente a los adultos mayores. Este espacio espiritual busca ofrecer un momento de reflexión, agradecimiento y conexión, en un ambiente cómodo y seguro para todos los asistentes.

A partir de la 1:00 p.m., los visitantes podrán participar en el concurso ‘Si lo tiene, tráigalo’, una actividad que promete despertar emociones y recuerdos, al invitar a los asistentes a presentar objetos antiguos como periódicos, cédulas, monedas o libros con fechas anteriores. El ganador de cada una de las diez categorías será quien posea el objeto con la fecha más antigua, y recibirá un bono de consumo por $100.000 pesos. Las categorías incluyen desde elementos cotidianos hasta verdaderas joyas del pasado, como discos de acetato, diplomas de grado, entradas a conciertos o recibos de servicios públicos.

Bienestar emocional: la clave de la “Feliz-edad”

A las 2:30 p.m., el reconocido presentador y conferencista Juan Manuel Correal, más conocido como “Papuchis”, será el encargado de liderar la charla “El secreto de la FELIZ-EDAD”, un espacio interactivo dedicado al bienestar emocional y mental de los adultos mayores. Con herramientas prácticas de sanación interior y meditación, Correal ofrecerá un mensaje inspirador sobre la importancia de vivir con plenitud, sin importar la edad.

Música, alegría y premios

La música será protagonista en la tarde con el karaoke “Canta y gana”, a las 4:00 p.m., en una dinámica liderada por una emisora local. Allí, los asistentes podrán participar adivinando y cantando canciones clásicas, ganando premios entregados por marcas aliadas del centro comercial. Esta actividad busca estimular la memoria, el canto y, sobre todo, la diversión en comunidad.

La jornada culminará a las 6:00 p.m. con la premiación del concurso ‘Si lo tiene, tráigalo’, en un ambiente festivo animado por un DJ local. Este cierre musical será el broche de oro para un día pensado especialmente para destacar el valor de nuestros adultos mayores.

Una invitación a celebrar en familia

Con esta agenda, Plaza Central se consolida como un espacio que reconoce la importancia de crear entornos donde los adultos mayores se sientan valorados, escuchados y celebrados. Además, la actividad busca fomentar la participación de todas las generaciones, reforzando los lazos familiares y comunitarios a través del reconocimiento y el respeto por la experiencia.

La cita es este sábado 23 de agosto, en Plaza Eventos, dentro de Plaza Central Centro Comercial. Una oportunidad para compartir, honrar y disfrutar con quienes han dejado huella en nuestras vidas y en la historia de nuestro país.