Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2025 vive hoy una noche especial con la presentación de Pongo, la artista angoleña-portuguesa considerada la “diva del kuduro”, quien llega a Cali como invitada internacional en la tarima principal de la Ciudadela. Su participación forma parte de la Noche Internacional, un espacio creado para resaltar el puente cultural entre África y América Latina, reafirmando las raíces comunes que se encuentran en las músicas del Pacífico colombiano.

Nacida como Engracia Domingos da Silva en Luanda (Angola), Pongo emigró a Lisboa en medio de la guerra civil. Desde muy joven enfrentó adversidades, pero la música se convirtió en su salvavidas. Su nombre artístico surgió en la adolescencia y pronto comenzó a resonar en la escena musical europea.

Su salto a la fama llegó en 2008 con el colectivo Buraka Som Sistema, al interpretar el éxito global Kalemba (Wegue Wegue), un tema que alcanzó millones de reproducciones y que incluso hizo parte de la banda sonora de videojuegos como Need for Speed: Shift y FIFA 10. Tras varios años de silencio, Pongo regresó como solista con el EP Baia (2018), al que siguió Uwa (2020), consolidando su carrera y obteniendo reconocimientos como el Music Moves Europe Talent Award.

Nota relacionada: Se prenden las luces del Festival Petronio Álvarez 2025

Dueña de una estética vibrante y una fuerza escénica única, Pongo ha revolucionado el kuduro, fusionándolo con electrónica, afrofuturismo y sonidos urbanos. Su propuesta no solo es un viaje sonoro que conecta generaciones, sino también un manifiesto cultural que reafirma la potencia de la diáspora africana en el mundo.

En Cali compartirá escenario con artistas nacionales e internacionales como Quantic, Canalón de Timbiquí, Nidia Góngora, Rancho Aparte Big Band y la Orquesta Sinfónica de Colombia, en un cartel diverso que mezcla tradición, modernidad y el reconocimiento al legado del Pacífico.

El Petronio Álvarez, que este año reúne a más de 52 agrupaciones en concurso y 17 artistas invitados, ha convertido a la ciudad en epicentro de la música, las cocinas tradicionales, la estética y los saberes tradicionales de la región.

La Noche Internacional no solo traerá la energía de Pongo al escenario, sino que reafirma al Petronio como un festival de alcance mundial, capaz de tender puentes entre continentes y abrir la puerta a nuevos diálogos musicales y culturales.

Puede leer también: Todo listo en Cali para el Petronio Álvarez

Sobre este momento, la secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio, expresó: “Estamos felices con el inicio del Festival Petronio Álvarez, una plataforma que resalta identidad, cultura y que, a través de su historia, dignifica las tradiciones del Pacífico colombiano, dándole voz a quienes siempre han sido guardianes de estos saberes ancestrales. La presencia de Pongo es la muestra de que nuestras músicas dialogan con el mundo y de que Cali es un escenario abierto para el encuentro cultural”.

Sábado 16 de agosto – Concurso y shows especiales


 Chirimía de Flautas: Resplandecer Soledéño, Chirimía Timbisón, Aires del Andagueda, Son de Timbiquí, Raíces del Chocó, Chirimía San José

Ganadores 2024:

  • Marimba y cantos tradicionales: De Mar y Río

  • Chirimía de Flautas: Yaré del Río Napi

  • Violines caucanos: Grupo Mavichi

  • Modalidad libre: Chureo Callejero

  • Chirimía de Clarinete: Cantos de Río
     Invitados: Ensamble Homenajes Póstumos a Víctor Hugo Rodríguez, Makerule (Chocó danza, canta y encanta), Pongo (Angola/Portugal), La Pacifican Power

Domingo 17 de agosto – Finales y clausura


 Invitado especial: Orquesta Sinfónica de Colombia – Diez lunas para una espera
 Finales y premiación en todas las modalidades: Chirimía de Flautas, Chirimía de Clarinete, Violines Caucanos, Marimba y Cantos Tradicionales,modalidad libre
 Invitados y homenajes: Homenaje a Nidia Góngora con Mi Pacífico Maravilla junto a Quantic y Canalón de Timbiquí; Rancho Aparte.

Sigue toda la programación del Festival Petronio Álvarez a través de las redes sociales @Caliculturacol

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Alfredo Saade será pastor embajador de Colombia en Brasil

| Confidencial Noticias | ,
La presidencia de la república publicó la hoja de vida del Alfredo Saade, designándole en el cargo de embajador de Colombia en Brasil. De esta manera, Saade dejará el cargo de jefe de gabinete del Gobierno Nacional y pasa ahora a la diplomacia del país…
Siga leyendo

Condenan a Diego Cadena pero lo dejan en libertad

| Confidencial Noticias | , ,
El juez tercero de conocimiento de Bogotá dicto fallo condenatorio al abogado del expresidente, Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena, por el delito de soborno en actuación penal, al hallarlo culpable por el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.  …
Siga leyendo

Gobierno pedirá a Nicaragua el envío a Colombia de Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la solicitud que hará su Gobierno a Nicaragua para que retorne a Colombia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. El primer mandatario hizo este anuncio a través de su cuenta de X, luego de que…
Siga leyendo

Carlos Ramón González se fuga de Colombia y obtiene residencia en Nicaragua

| Confidencial Noticias | , ,
Hoy se supo que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, se encuentra exiliado en Nicaragua. De acuerdo con Noticias RCN, el trabajo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro para regularizar su estatus…
Siga leyendo

Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre. La congresista anunció que la…
Siga leyendo