El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2025 vive hoy una noche especial con la presentación de Pongo, la artista angoleña-portuguesa considerada la “diva del kuduro”, quien llega a Cali como invitada internacional en la tarima principal de la Ciudadela. Su participación forma parte de la Noche Internacional, un espacio creado para resaltar el puente cultural entre África y América Latina, reafirmando las raíces comunes que se encuentran en las músicas del Pacífico colombiano.

Nacida como Engracia Domingos da Silva en Luanda (Angola), Pongo emigró a Lisboa en medio de la guerra civil. Desde muy joven enfrentó adversidades, pero la música se convirtió en su salvavidas. Su nombre artístico surgió en la adolescencia y pronto comenzó a resonar en la escena musical europea.

Su salto a la fama llegó en 2008 con el colectivo Buraka Som Sistema, al interpretar el éxito global Kalemba (Wegue Wegue), un tema que alcanzó millones de reproducciones y que incluso hizo parte de la banda sonora de videojuegos como Need for Speed: Shift y FIFA 10. Tras varios años de silencio, Pongo regresó como solista con el EP Baia (2018), al que siguió Uwa (2020), consolidando su carrera y obteniendo reconocimientos como el Music Moves Europe Talent Award.

Nota relacionada: Se prenden las luces del Festival Petronio Álvarez 2025

Dueña de una estética vibrante y una fuerza escénica única, Pongo ha revolucionado el kuduro, fusionándolo con electrónica, afrofuturismo y sonidos urbanos. Su propuesta no solo es un viaje sonoro que conecta generaciones, sino también un manifiesto cultural que reafirma la potencia de la diáspora africana en el mundo.

En Cali compartirá escenario con artistas nacionales e internacionales como Quantic, Canalón de Timbiquí, Nidia Góngora, Rancho Aparte Big Band y la Orquesta Sinfónica de Colombia, en un cartel diverso que mezcla tradición, modernidad y el reconocimiento al legado del Pacífico.

El Petronio Álvarez, que este año reúne a más de 52 agrupaciones en concurso y 17 artistas invitados, ha convertido a la ciudad en epicentro de la música, las cocinas tradicionales, la estética y los saberes tradicionales de la región.

La Noche Internacional no solo traerá la energía de Pongo al escenario, sino que reafirma al Petronio como un festival de alcance mundial, capaz de tender puentes entre continentes y abrir la puerta a nuevos diálogos musicales y culturales.

Puede leer también: Todo listo en Cali para el Petronio Álvarez

Sobre este momento, la secretaria de Cultura de Cali, Leydi Higidio, expresó: “Estamos felices con el inicio del Festival Petronio Álvarez, una plataforma que resalta identidad, cultura y que, a través de su historia, dignifica las tradiciones del Pacífico colombiano, dándole voz a quienes siempre han sido guardianes de estos saberes ancestrales. La presencia de Pongo es la muestra de que nuestras músicas dialogan con el mundo y de que Cali es un escenario abierto para el encuentro cultural”.

Sábado 16 de agosto – Concurso y shows especiales



Chirimía de Flautas: Resplandecer Soledéño, Chirimía Timbisón, Aires del Andagueda, Son de Timbiquí, Raíces del Chocó, Chirimía San José



Ganadores 2024:

Marimba y cantos tradicionales: De Mar y Río





Chirimía de Flautas: Yaré del Río Napi





Violines caucanos: Grupo Mavichi





Modalidad libre: Chureo Callejero





Chirimía de Clarinete: Cantos de Río

Invitados: Ensamble Homenajes Póstumos a Víctor Hugo Rodríguez, Makerule (Chocó danza, canta y encanta), Pongo (Angola/Portugal), La Pacifican Power





Domingo 17 de agosto – Finales y clausura



Invitado especial: Orquesta Sinfónica de Colombia – Diez lunas para una espera

Finales y premiación en todas las modalidades: Chirimía de Flautas, Chirimía de Clarinete, Violines Caucanos, Marimba y Cantos Tradicionales,modalidad libre

Invitados y homenajes: Homenaje a Nidia Góngora con Mi Pacífico Maravilla junto a Quantic y Canalón de Timbiquí; Rancho Aparte.

Sigue toda la programación del Festival Petronio Álvarez a través de las redes sociales @Caliculturacol