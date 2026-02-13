Se acerca el Día de los Enamorados y, en muchas parejas, el amor está intacto, pero las ganas de tener intimidad se han esfumado. El doctor Camilo Aldana, de Boston Medical, clínicas especializadas en salud sexual masculina, nos explica qué hay detrás de esa falta de deseo y cómo recuperar la chispa de la pasión.

«Es común que en nuestras clínicas recibamos pacientes cuya relación está afectada por un malentendido, pues la pareja suele interpretar la falta de iniciativa sexual como falta de interés o infidelidad”, comenta el experto y advierte que detrás de un «no tengo ganas» podría esconderse un problema de desempeño sexual que ponga en peligro la conexión con la persona amada.

El miedo a fallar: un enemigo silencioso

Para recuperar la conexión, hay que entender qué está pasando. Boston Medical explica que hay dos problemas de salud sexual que a menudo se confunden:

● Bajo deseo : Ausencia de interés o «ganas» de tener actividad sexual.

● Disfunción eréctil: Incapacidad física de lograr o mantener una erección.

El problema llega cuando la disfunción eréctil causa el bajo deseo, pues, como explica el doctor Aldana: «Ambos problemas suelen coexistir y retroalimentarse en un ciclo disfuncional».

En una muestra de sus pacientes tomada durante 2025, Boston Medical encontró que cuando hay disfunción eréctil, el 86% de los hombres evita las relaciones sexuales y el 60% se llega a distanciarse de su pareja… incluso en San Valentín.

Cinco consejos para recuperar la llama

“Las historias de los pacientes demuestran que no se trata solo de placer. El sexo es un espacio donde la conexión se renueva, el deseo se sostiene y la relación se mantiene viva”, menciona el Aldana.

Y para que este 14 de febrero sea el comienzo de una nueva etapa, el especialista recomienda practicar estos cinco consejos para mantener relaciones saludables:

Cuida tu cuerpo: Comer bien y moverte un poco ayuda a mejorar tu desempeño sexual. Habla sin pena: Cuéntale lo que sientes y escucha sin juzgar. Hablar con la verdad crea un lugar seguro para los dos. Atrévete a jugar: Prueben cosas nuevas. Descubrir qué les da curiosidad mantiene viva la emoción. No corras, disfruta: Dale importancia al juego previo. Los mimos y caricias antes de la acción aumentan el placer y los unen más. Busca una mano experta: Pedir ayuda profesional también es un acto de amor por tu relación.

Si sientes que las ganas o la firmeza ya no son las mismas, el doctor Aldana asegura que: “Perderle el miedo a la consulta es el primer paso”. Porque cuidar tu salud sexual es, al final del día, cuidar el amor que comparten.

