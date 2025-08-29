Bogotá se prepara para recibir lo mejor del vallenato en la gran gala de premiación de los Premios Abel Antonio Villa, un evento que exalta a los grandes protagonistas de este género musical y mantiene viva la memoria del maestro Abel Antonio Villa, pionero del vallenato. La esperada ceremonia se realizará el miércoles 18 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Teatro Cassia, con una alfombra roja al mejor estilo de los grandes premios internacionales.

Votación histórica y nuevas categorías

Tras una fase de votación que concluyó el pasado 24 de agosto, esta segunda edición registró un récord de participación con 25.890 votos, reflejo del creciente interés y del fervor del público por el vallenato y sus exponentes.

Para esta edición se han incluido 20 categorías, entre ellas las nuevas distinciones a productores, periodistas y comunicadores, reconociendo su papel esencial en la promoción y conservación del vallenato como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Las categorías oficiales son:

Premio a toda una vida

Premio por trayectoria musical

Compositor del año

Acordeonero del año

Canción vallenata del año

Mejor puya vallenata

Mejor acordeonero adolescente (13 a 17 años)

Mejor video musical vallenato

Mejor programa de televisión vallenato

Mejor programa de radio vallenato

Mejor productor vallenato

Álbum vallenato del año

Conjunto típico del año

Canción inédita del año

Mejor intérprete infantil (4 a 12 años)

Mejor cumbia del año

Mejor intérprete vallenato del año

Mejor periodista

Mejor cantautor vallenato

Una gala de estrellas y tradición

La gala del 18 de septiembre contará con una alfombra roja de gala, donde artistas, nominados e invitados especiales desfilarán con elegancia y estilo. Además, cada uno de los ganadores tendrá la oportunidad de interpretar en vivo una de las canciones que los han hecho reconocidos en todo el país.

Dos de los momentos más esperados serán la entrega del Premio a Toda una Vida y el Premio por Trayectoria Musical, reconocimientos que exaltan la carrera y el legado de artistas fundamentales para el vallenato.

El legado de Abel Antonio Villa sigue vivo

Estos galardones son una iniciativa de Aida Luz Villa, hija del legendario juglar y actual directora de la Fundación Abel Antonio Villa. Cantautora y promotora cultural, Aida Luz lidera este evento desde su creación en 2022 con el objetivo de preservar la obra de su padre y resaltar a quienes mantienen vigente la esencia del vallenato.

“El propósito de estos premios es honrar el trabajo de nuestros artistas, compositores y músicos, además de conservar la memoria musical de mi padre, Abel Antonio Villa”, expresa Aida Luz.

Abel Antonio Villa: pionero y leyenda

Nacido en Piedras de Moler, Magdalena, Abel Antonio Villa es considerado uno de los grandes pilares del vallenato. Fue el primer músico del género en grabar en acetato, creador del formato tradicional de acordeón, caja y guacharaca, y el primer artista vallenato en realizar giras internacionales. En 1999 fue nombrado Rey Vitalicio del Festival de la Leyenda Vallenata.

Con más de 800 composiciones y 22 discos, dejó huella con clásicos como El higuerón, Amalia Vergara y El pleito. Hoy, su legado continúa vivo no solo en Colombia, sino también en países como Estados Unidos, México y España, que han tenido representación en las diferentes ediciones de los premios.

Los Premios Abel Antonio Villa no solo celebran el talento, también son una plataforma para internacionalizar el vallenato y asegurar que este tesoro musical continúe inspirando a nuevas generaciones.