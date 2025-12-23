Ir al contenido principal

No hace falta recurrir a productos de lujo para conquistar a los comensales. En cualquier reunión familiar o con amigos, hay un aperitivo que reina por encima de todos: las croquetas caseras. Doradas por fuera, cremosas por dentro y llenas de sabor, suelen ser lo primero que desaparece de la mesa.

Entre todas las versiones posibles —de pollo, pescado, setas o incluso calamares en su tinta—, las croquetas de jamón y huevo duro ocupan un lugar especial en la tradición culinaria. Sencillas, económicas y muy sabrosas, son una apuesta segura para alegrar cualquier celebración.

A continuación, te enseñamos paso a paso cómo prepararlas en casa.

Un clásico de la cocina doméstica

Las croquetas nacen del aprovechamiento, pero con el tiempo se han convertido en una auténtica delicatessen popular. Su secreto está en una bechamel bien hecha y en la paciencia: remover, enfriar y freír en su punto justo.

Esta receta está pensada para 6 personas.

Ingredientes

600 ml de leche entera

1 cucharada sopera de mantequilla

1 cucharada sopera de harina de trigo

100 g de jamón ibérico muy picado

2 huevos duros picados

2 huevos batidos

Pan rallado, cantidad necesaria

Sal y aceite para freír

Paso a paso: cómo preparar las croquetas

  1. Preparar la base
    En una sartén amplia, derrite la mantequilla a fuego medio. Añade la harina y remueve durante un par de minutos para que se cocine y no sepa a crudo.
  2. Añadir la leche
    Incorpora la leche poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una bechamel espesa y sin grumos. Este paso requiere paciencia y una cuchara siempre en movimiento.
  3. El relleno
    Agrega el jamón muy picado y los huevos duros troceados. Mezcla bien y ajusta de sal si es necesario (ojo, el jamón ya aporta sal).
  4. Enfriar la masa
    Vierte la masa en una fuente, cúbrela con film transparente tocando la superficie y deja que se enfríe por completo, preferiblemente en la nevera.
  5. Dar forma y rebozar
    Con la masa fría, forma las croquetas con las manos o con ayuda de dos cucharas. Pásalas primero por huevo batido y después por pan rallado.
  6. Freír y disfrutar
    Fríe las croquetas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Déjalas reposar unos segundos sobre papel absorbente y sírvelas calientes.

Un bocado que une generaciones

Crujientes por fuera y suaves por dentro, estas croquetas de jamón y huevo duro son mucho más que un aperitivo: son un símbolo de cocina casera, de mesas compartidas y de recetas que pasan de generación en generación.

Nota recomendada: HBO presenta el trailer de la cuarta temporada de 'Industry'

