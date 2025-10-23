Ir al contenido principal

Nelson Zapata, Kid G y Paolo, integrantes de Proyecto Uno llegan a Colombia a presentar su nuevo trabajo denominado “BACK IN DA HOUSE”, una producción que marca el regreso a los sonidos originales y a la esencia musical que los convirtió en referencia internacional. Este esperado regreso a los estudios lanza el sencillo “Regresa al Nido”, como el primer promocional del álbum, el cual ya está disponible en las principales plataformas online.

Proyecto Uno fusiona en este trabajo géneros como funk, disco, R&B, hip hop y merengue, creando una banda sonora fresca que conecta lo clásico con lo contemporáneo.

Además de visitar todos los países de Latino América, Proyecto Uno ha hecho presentaciones en Japón (dos giras), Australia, Tailandia, Europa (Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Londres, España) y también Jerusalén y Palestina.

PROYECTO UNO nace en New York cuando Nelson Zapata, su fundador, decide romper patrones
musicales abarrotando de sabor las calles neoyorquinas.

La agrupación hace historia presentando por primera vez su propuesta musical con atrevidas fusiones
de ritmos calientes como el Merengue con géneros Dance, House, Hip-Hop, R&B Soul, y naturalmente,
tropical.

La innovadora fórmula da inicio al estilo que ellos mismos definen como “una nueva tendencia de la
cultura para celebrar nuestras herencias nativas”.

Nota recomendada: Bogotá se viste de cine con el BIFF 2025

