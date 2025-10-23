Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

“REBOBINANDO” llega como una vibrante celebración de los recuerdos compartidos, una fiesta emocional que nos invita a viajar al pasado y reencontrarnos con los momentos más entrañables de la televisión, la radio y la música colombiana. Esta nueva propuesta de Café Concert se estrenará el jueves 23 de octubre en el Casino Hollywood, prometiendo noches llenas de magia, humor y nostalgia. Con un formato íntimo y festivo, el espectáculo está protagonizado por los talentosos Salomé Quintero y Mario Ruíz, bajo la dirección musical de Juan Gabriel Turbay y la dirección artística de Christian Villamil.

La obra es una experiencia sensorial que revive los años 70 y 80, décadas en las que los programas concurso, las telenovelas y los jingles publicitarios marcaron generaciones enteras. Con guiños nostálgicos como la frase “Lástima que la televisión no sea a color”, “REBOBINANDO” ofrece al público la posibilidad de cantar, reír y emocionarse mientras revive los íconos culturales que hicieron parte de su vida cotidiana. Acompañada de una banda en vivo, la puesta en escena recrea el ambiente alegre y cercano de los shows televisivos de antaño.

Dividida en sketches llenos de humor, música y emoción, la obra rinde homenaje a aquellos espacios que unían a las familias frente al televisor. Desde los programas concurso que despertaban el espíritu de competencia hasta las canciones que marcaron la infancia y adolescencia de muchos, cada momento de “REBOBINANDO” es un viaje en el tiempo que combina el ingenio, la nostalgia y la alegría. El espectáculo celebra la transición del blanco y negro al color, evocando una época donde la televisión era la ventana al mundo y la música, su banda sonora perfecta.

Uno de los grandes atractivos del montaje es la participación de Mario Ruíz, actor, presentador y músico que honra el legado familiar de su padre, una figura emblemática de la televisión colombiana. En esta obra, Mario demuestra su versatilidad y conexión emocional con el público, fusionando el humor con la sensibilidad artística. Lo acompaña en escena Salomé Quintero, joven intérprete que aporta frescura, encanto y un toque de comedia que equilibra perfectamente la propuesta.

Con libreto de Juan Pelz y Laura Tovar —creadores también del exitoso café concert “Hola Soledad”— y la dirección musical de Juan Gabriel Turbay, reconocido por producciones como Forever Young y Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, “REBOBINANDO” promete ser una experiencia única. Este espectáculo no solo rinde tributo a la memoria colectiva del país, sino que también celebra la magia del entretenimiento que nos ha unido por generaciones.

Funciones jueves a sábado 8 pm. Desde el 23 de octubre Salón café concert casino hollywood – bulevar niza. Carrera 58 # 127- 59, Bogotá.

Nota recomendada: Proyecto UNO regresa a Colombia

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
Siga leyendo

María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Siga leyendo

Nuevas críticas de Donald Trump a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo». En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de…
Siga leyendo

Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Siga leyendo

Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
Siga leyendo