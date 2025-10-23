“REBOBINANDO” llega como una vibrante celebración de los recuerdos compartidos, una fiesta emocional que nos invita a viajar al pasado y reencontrarnos con los momentos más entrañables de la televisión, la radio y la música colombiana. Esta nueva propuesta de Café Concert se estrenará el jueves 23 de octubre en el Casino Hollywood, prometiendo noches llenas de magia, humor y nostalgia. Con un formato íntimo y festivo, el espectáculo está protagonizado por los talentosos Salomé Quintero y Mario Ruíz, bajo la dirección musical de Juan Gabriel Turbay y la dirección artística de Christian Villamil.

La obra es una experiencia sensorial que revive los años 70 y 80, décadas en las que los programas concurso, las telenovelas y los jingles publicitarios marcaron generaciones enteras. Con guiños nostálgicos como la frase “Lástima que la televisión no sea a color”, “REBOBINANDO” ofrece al público la posibilidad de cantar, reír y emocionarse mientras revive los íconos culturales que hicieron parte de su vida cotidiana. Acompañada de una banda en vivo, la puesta en escena recrea el ambiente alegre y cercano de los shows televisivos de antaño.

Dividida en sketches llenos de humor, música y emoción, la obra rinde homenaje a aquellos espacios que unían a las familias frente al televisor. Desde los programas concurso que despertaban el espíritu de competencia hasta las canciones que marcaron la infancia y adolescencia de muchos, cada momento de “REBOBINANDO” es un viaje en el tiempo que combina el ingenio, la nostalgia y la alegría. El espectáculo celebra la transición del blanco y negro al color, evocando una época donde la televisión era la ventana al mundo y la música, su banda sonora perfecta.

Uno de los grandes atractivos del montaje es la participación de Mario Ruíz, actor, presentador y músico que honra el legado familiar de su padre, una figura emblemática de la televisión colombiana. En esta obra, Mario demuestra su versatilidad y conexión emocional con el público, fusionando el humor con la sensibilidad artística. Lo acompaña en escena Salomé Quintero, joven intérprete que aporta frescura, encanto y un toque de comedia que equilibra perfectamente la propuesta.

Con libreto de Juan Pelz y Laura Tovar —creadores también del exitoso café concert “Hola Soledad”— y la dirección musical de Juan Gabriel Turbay, reconocido por producciones como Forever Young y Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve, “REBOBINANDO” promete ser una experiencia única. Este espectáculo no solo rinde tributo a la memoria colectiva del país, sino que también celebra la magia del entretenimiento que nos ha unido por generaciones.

Funciones jueves a sábado 8 pm. Desde el 23 de octubre Salón café concert casino hollywood – bulevar niza. Carrera 58 # 127- 59, Bogotá.

