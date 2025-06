Invertir en whisky se ha transformado en una tendencia global que seduce tanto a apasionados del buen vivir como a jóvenes inversores que buscan activos con historia y valor creciente. En la última década, el valor del whisky raro ha aumentado hasta un 280%, según The Wealth Report 2024. Ya según el informe Knight Frank Luxury Investment Index Update: Rare Whisky, el mercado de barricas ha crecido un 582% en los últimos diez años, consolidando el whisky como una alternativa sólida y de alta rentabilidad en el mercado de inversión.

Colombia no es ajena al auge global del whisky premium. Desde Escocia hasta Bogotá, el arte de coleccionar whisky está dejando su huella en una nueva generación que ve en cada botella no solo un destilado, sino como un legado. Al igual que los relojes de lujo, los coches clásicos y las obras de arte, el whisky de alta gama, especialmente el escocés, ha atraído a inversores en busca de rentabilidad financiera, lujo e historia. Su apreciación está ligada a su escasez y exclusividad, ya que el líquido y las barricas envejecen con el tiempo y se vuelven únicas. Con consumidores cada vez más interesados en destilados con carácter y sofisticación, Colombia se posiciona como uno de los mercados más dinámicos para esta categoría en Latinoamérica.

The Macallan, reconocida mundialmente por sus single malts de Speyside, ha sido protagonista de este fenómeno. Su presencia en el país se consolidó con la apertura de The Macallan Gallery en Bogotá, la única galería de la marca en Latinoamérica y un espacio que se ha convertido en punto de encuentro para coleccionistas, curiosos y amantes del whisky, con diferentes experiencias: desde cócteles exclusivos hasta catas y cenas maridadas.

“El coleccionismo de whisky no se trata solo de lujo, sino de visión. Cada botella es un fragmento de historia, un testimonio de artesanía y una oportunidad de inversión con valor tangible. The Macallan ofrece expresiones exclusivas que elevan esa experiencia a un nuevo nivel”, explica Ramón Cardona, Brand Ambassador de The Macallan en Colombia.

En el mundo de las subastas, el whisky ha superado al oro y a los índices bursátiles más tradicionales. Solo en 2023, el índice Rare Whisky 101 registró un alza del 12% en el valor de botellas de colección. Ediciones como The Macallan Red Collection o Distil Your World han alcanzado cifras de hasta 80.000 USD por botella.

“El whisky bien conservado puede generar rendimientos mayores a los de inversiones tradicionales. Pero más allá del retorno económico, ofrece un tipo de retorno emocional que ninguna acción en bolsa puede dar: orgullo, legado y disfrute”, afirma Cardona.

Cinco recomendaciones para comenzar tu colección de whisky

Antes de lanzarse a buscar botellas valiosas, conviene conocer los principios básicos que definen una buena colección. Ramón Cardona comparte estas claves para empezar con paso firme:

Elija ediciones limitadas de casas con historia. Marcas como The Macallan tienen un historial comprobado de revalorización.

Consérvelas con cuidado. Mantenga las botellas en posición vertical, lejos de la luz y a temperatura constante.

Busque trazabilidad. Conozca el año de destilación, el tipo de barrica y el número de botella.

Tenga paciencia. La revalorización puede tomar años, pero es parte del atractivo.

Asesórese en lugares especializados. En The Macallan Gallery Bogotá encontrará asesoría personalizada y expresiones únicas en el mercado latinoamericano.

Ya sea por inversión, herencia o pura pasión, el whisky escocés ha encontrado un lugar especial en las colecciones del siglo XXI.

Nota recomendada: National Geographic celebra los 50 años de un tiburón que sembró pánico en una playa