Bogotá vivirá una Navidad llena de sabores, tradiciones y encuentros culturales con la Feria Gastronómica de Navidad de Sabor Bogotá 2025, que se realizará del 19 al 22 de diciembre, entre las 3:00 y las 9:00 de la noche, en el Parque Bicentenario. Este espacio reunirá a restaurantes, chefs y emprendimientos ganadores de la estrategia distrital Sabor Bogotá, una iniciativa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que promueve la gastronomía como expresión cultural y motor de desarrollo local.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta culinaria que combina platos tradicionales navideños y propuestas contemporáneas. Siete ganadores de la convocatoria de estímulos participarán con preparaciones emblemáticas como ajiaco, corrientazo, tacos, empanadas, fritanga, postres y pan, representando la diversidad y la identidad de la cocina bogotana. A esta experiencia se suman diez emprendimientos del programa Hecho en Bogotá, que busca visibilizar y fortalecer el talento local.

La feria se consolida como un plan familiar que invita a recorrer el espacio público y a celebrar la Navidad desde la comida, el encuentro y la identidad. Con esta iniciativa, la ciudad reafirma que su gastronomía cuenta historias, conecta territorios y fortalece el sentido de pertenencia, al tiempo que apoya a quienes, desde la cocina, generan empleo y preservan tradiciones.

La programación navideña se extiende por distintos puntos de la ciudad hasta el 23 de diciembre con actividades gratuitas para todos los públicos. Entre ellas destacan los espectáculos de gran formato “La ciudad imaginada” en la Plaza de Bolívar, “Más allá de las nubes” en la Plaza Cultural La Santamaría y “Un ritmo, muchas voces” en el Parque Metropolitano El Tunal. Además, localidades como Suba se suman a la celebración con desfiles, conciertos, novenas y ferias comunitarias que hacen de la Navidad un encuentro cultural desde los barrios.

Nota recomendada: Los paisajes naturales que la CAR Cundinamarca invita a visitar en Navidad











