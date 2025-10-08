Ir al contenido principal

Después de un largo tiempo las inseparables amigas del colegio Pili, Estela y Lucía se reúnen para celebrar los 50 años de Gaby. Al mejor estilo de la vida cien por ciento real, luego de adelantar cuaderno, hacer memoria de algunas situaciones inolvidables que vivieron juntas, una que otra copa de vino, risas y juegos de verdad y obviamente cantar y bailar sus canciones favoritas de la adolescencia, las cuatro amigas abren su corazón y en tono de comedia dejan ver cómo el paso del tiempo ha hecho de las suyas en sus propias vidas dejando huella entre divorcios, nuevos amores, viajes y sus carreras, los hijos y los dolores de cabeza y mucho más que viene con los 50’s y la etapa de madurez de una mujer.

Acercándose a las 100 funciones y los 30 mil espectadores en Colombia, además de sobrepasar 1 Millón de asistentes a nivel mundial, Las Novias de Travolta, es la comedia del momento.

Las Novias de Travolta creció a un ritmo inimaginable y en menos de una año se convirtió en una de las comedias más ovacionadas en el país, aplausos de pie, un boca a boca que creció como bola de nieve, y cientos de comentarios muy positivos en redes sociales, casi provocaron todo un movimiento alrededor de una obra que logró reunir a la familia, grupos de amigas, reencontrar barras de colegios y divirtieron con reflexión al público gracias a una historia cercana, conmovedora, cómica, con buena música y mensajes positivos sobre la vida. Una experiencia teatral ¡Imperdible!

Nota recomendada: Ana Cristina Botero y Raquel Sofía Amaya, con Las ochenteras describen la vida en los 80

Bajo la dirección de Wilson León García Marcela Gallego, Alexandra Restrepo, Luz Estrada y Katherine Vélez, quien alterna su rol con Diana Ángel, le dan vida a cuatro inseparables amigas de la adolescencia que, tras varios años sin verse, logran reunirse para celebrar el cumpleaños número cincuenta de una de ellas.

La Comedia del Año regresa en una breve temporada a Casa E Borrero, Sala Arlequín a partir del próximo 9 de octubre a las 8 de la noche, todos los jueves, viernes y sábado.

