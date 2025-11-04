Ricardo Arjona ha vuelto a casa. Después de más de dos décadas sin presentarse en la “Gran Sala Efraín Recinos”, el recinto principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el cantautor guatemalteco inaugura una residencia artística que ha desatado una ola de emoción, nostalgia y orgullo nacional. Han pasado más de 20 años desde la última vez que Arjona cantó en este escenario. Su retorno simboliza un reencuentro íntimo con sus raíces y con el público que lo ha acompañado desde sus inicios. “Si alguna vez tuve una deuda con mi país, creo que la voy a empezar a saldar en estos conciertos”, expresó el artista, consciente del significado cultural y emocional de este ciclo de presentaciones.

La Gran Sala, diseñada por el maestro Efraín Recinos, es en sí misma una obra de arte. Para Arjona, presentarse allí “es como cantarle al corazón de su tierra”. En este espacio, la acústica, la historia y la emoción se fusionan con una puesta en escena minimalista y teatral inspirada en los murales y la arquitectura del recinto. Las primeras 15 funciones se agotaron en menos de 24 horas, y la demanda fue tal que se añadieron ocho fechas adicionales, totalizando 23 conciertos sold out en apenas 1 hora y 11 minutos. Cada función contará con un aforo limitado a 2,048 personas, haciendo de esta residencia una experiencia exclusiva e irrepetible.

“Quiero quedarme un rato en casa”, dijo Arjona al referirse a este formato que él mismo define como una residencia artística, no una gira. Los conciertos serán íntimos, acústicos y profundamente personales, con nuevas versiones de clásicos como “Historia de un taxi” y “Fuiste tú”, junto a canciones del álbum SECO, lanzado en enero de 2025. Durante los meses previos, el artista compartió imágenes de Antigua Guatemala, el Lago de Atitlán y Quetzaltenango, lugares que —según fuentes cercanas— inspiraron composiciones inéditas que podrían ver la luz durante la residencia. La fusión de sonidos tradicionales guatemaltecos con su estilo característico promete un nuevo capítulo musical en su carrera.

En un gesto simbólico, Arjona instaló una taquilla móvil en Jocotenango, su pueblo natal, para que sus vecinos pudieran adquirir boletos directamente. También visitó su antigua escuela en la zona 18 de la capital, donde entregó entradas a exalumnos. Además, se lanzará una línea de merchandising exclusiva, disponible únicamente durante la residencia y diseñada en colaboración con artistas locales.

El espectáculo cuenta con un equipo internacional de músicos y colaboradores que acompañan al artista en esta nueva etapa: Carla Seron Ramos (cello), Ellen Melisa Story (violín y multi-instrumentista), Gala Celia Soto (percusión), Giovanni Figueroa (batería), Hammadi Bayard (saxofón), Karen Castiblanco (coros), Luis Rey Cabrera (guitarra), Michel Ferre (piano), Midalys Perdigón Álvarez (bailarina), Omar Martínez (trompeta), Virginia García Alves (coros) y Yarel Hernández (bajo).

Esta residencia marca el inicio oficial de la gira mundial Lo Que El Seco No Dijo, que tras su paso por Guatemala continuará por Estados Unidos, donde Arjona presentará el mismo formato íntimo y teatral que ha preparado para su país.

El regreso de Ricardo Arjona al escenario más emblemático de Guatemala no es solo un acontecimiento musical, sino un acto de amor. Más que conciertos, estas noches en la Gran Sala Efraín Recinos son una celebración de su identidad, de su gente y de la historia que lo trajo de vuelta a donde todo comenzó.