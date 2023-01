Rosalía inicia 2023 con fragmento de canción en inglés

Rosalía sorprendió a quienes la siguen con un fragmento del que sería su nuevo sencillo. La española subió un vídeo de TikTok con una canción inédita mientras está con su pareja Rauw Alejandro en el interior de un automóvil.

“No necesito honestidad; Bebé, miente como si me amarás, miente como si me amarás; Píntame en un sueño; Seré tuya, tu fantasia; ¿Quién necesita la honestidad?”, canta Rosalía en inglés para el que parece ser el coro.

Aunque la cantante no hizo ningún otro anuncio, es posible que la canción esté próxima a salir en las plataformas digitales para comenzar el año. El título de la obra sería Lie Like You Love Me.

En este caso, ella le apuesta de nuevo a un ritmo de flamenco que marcaría la era posterior al exitoso álbum de MOTOMAMI.

