Con el inicio del nuevo año, llega la oportunidad perfecta para reflexionar sobre la salud masculina y adoptar hábitos que marquen la diferencia. Aunque hombres y mujeres comparten casi todo el mismo ADN, cuando se trata de bienestar existen factores que los diferencian. “Ellos tienen un sistema inmunológico menos activo, más tendencia a desarrollar enfermedades cardíacas tempranas e incluso un envejecimiento cerebral más acelerado”, comenta el Dr. Carlos Ulloa, Miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

Mientras las campañas más comunes enfocadas en hombres refuerzan la importancia de la prevención del cáncer de próstata, también resulta importante hablar sobre otros aspectos sensibles. “Los hombres tienden a buscar atención médica con menos frecuencia o retrasan el diagnóstico, lo que puede llevar a complicaciones”, alerta Ulloa.

A continuación, se presentan las particularidades del cuerpo masculino y algunas recomendaciones que pudieran potenciar su salud:

1. El sistema inmunológico masculino es menos “intenso”

La testosterona, principal hormona masculina, puede volver el sistema inmunológico menos activo, mientras que el estrógeno —predominante en las mujeres— estimula las células de defensa. Esta diferencia ayuda a explicar por qué ellas suelen presentar respuestas inmunes más eficaces, mientras que ellos muestran mayor vulnerabilidad

Las hormonas sexuales influyen en la inmunidad y en la vulnerabilidad a ciertas enfermedades infecciosas especialmente por virus. Los estrógenos femeninos pueden modular la respuesta inmunitaria de forma distinta a la testosterona de los hombres. Esa fue la conclusión del estudio publicado en Nature Reviews Immunology , que refuerza que el sexo biológico influye en la respuesta inmunológica, ya que los hombres tienden a tener peores desenlaces en enfermedades como la gripe y el COVID-19 debido a estas variaciones hormonales y genéticas.

Qué se puede hacer: “Además de mantener las vacunas al día, es importante cuidar el sueño, ya que la falta de descanso también impacta en la inmunidad. También, una alimentación saludable contribuye al buen estado del intestino, que constituye la primera barrera contra los agentes externos. Por eso, resulta fundamental incluir fibras, probióticos, vitaminas y minerales en la dieta”, señala Ulloa.

2. Infarto y Accidentes Cerebrovasculares aparecen antes

Los hombres tienden a desarrollar enfermedades cardiovasculares entre 10 y 15 años antes que las mujeres, según una revisión publicada en el Journal of Cardiovascular Development and Disease . Una de las posibles razones es que el estrógeno, presente en las mujeres hasta la menopausia, ayuda a proteger los vasos sanguíneos y a mantener niveles más equilibrados de colesterol, retrasando la aparición de problemas cardíacos.

Qué se puede hacer: “Es imprescindible realizar un chequeo médico anual para evaluar los niveles de colesterol y la presión arterial, además de mantener un estilo de vida activo y saludable”, indica Ulloa. Según el médico, también es importante recordar que, muchas veces, el ataque cardíaco no presenta síntomas evidentes; puede manifestarse con dolor en la mandíbula, sudor frío, cansancio o malestar en el cuello o la espalda. Ante cualquier señal sospechosa, se debe buscar atención médica inmediata.

3. Su cerebro envejece más rápido

Una investigación publicada en Alzheimer’s & Dementia analizó cómo las diferencias entre hombres y mujeres influyen en la capacidad del cerebro para resistir los efectos del envejecimiento y del Alzheimer. Los resultados muestran que, en promedio, las mujeres tienen una mayor protección cognitiva, lo que se refleja en un mejor desempeño en tareas de memoria —especialmente verbal y episódica— incluso en edades más avanzadas.

Esa diferencia podría ayudar a explicar por qué ellas suelen presentar deterioro cognitivo y demencia más tarde, según los autores del estudio. Sin embargo, aún existen controversias y se necesitan más investigaciones para confirmarlo.

Qué se puede hacer: “En el día a día, conviene practicar ejercicios físicos y mentales, mantener una buena calidad de sueño y consumir alimentos o suplementos que sean buenas fuentes de omega-3 y antioxidantes, que también contribuyen al buen funcionamiento cerebral”, recomienda el médico.

4. La apnea del sueño es más común en ellos

La apnea obstructiva del sueño es entre dos y tres veces más frecuente en hombres que en mujeres, según una revisión publicada en Frontiers in Physiology . Esta diferencia se debe a factores hormonales y anatómicos, y la condición está asociada con obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y más riesgo cardiovascular.

Mientras el estrógeno y la progesterona ayudan a proteger a las mujeres antes de la menopausia, la testosterona y la anatomía de las vías respiratorias masculinas —generalmente más largas y de mayor diámetro, además de una mayor propensión a la acumulación de tejido en el cuello— aumentan el riesgo de interrupciones respiratorias durante el sueño.

Qué se puede hacer: Mantener un peso saludable y un estilo de vida activo ayuda a prevenir la apnea del sueño. Ronquidos fuertes, pausas en la respiración y somnolencia diurna son señales de alerta que requieren evaluación médica y tratamiento adecuado.

5. El cáncer de piel es más frecuente y grave

Los hombres suelen usar menos protector solar y realizar menos autoexámenes de la piel, lo que hace que el diagnóstico del cáncer cutáneo sea más tardío. Como consecuencia, presentan una mayor tasa de mortalidad por melanoma que las mujeres —alrededor de un 31% más de muertes—, según datos publicados en JAMA Dermatology .

Qué se puede hacer: Utilizar protector solar todos los días, incluso cuando el cielo esté nublado, usar ropa con protección UV para exposiciones prolongadas al sol y realizar una consulta anual con un dermatólogo.

¿Y el cáncer de próstata?

Por supuesto, esta enfermedad merece una atención especial. La Comisión de Cáncer de Próstata de la revista científica The Lancet estima que el número de casos podría duplicarse a nivel global para 2040, alcanzando los 2,9 millones —un aumento de casi 107%—. Este avance está relacionado con el envejecimiento de la población y el diagnóstico tardío, que sigue siendo una de las principales causas de muerte.

Qué se puede hacer: Es fundamental realizar un chequeo anual con un médico urólogo a partir de los 45 años —o antes, si existe antecedente familiar de la enfermedad. Iniciar 2026 con esta revisión programada puede marcar la diferencia en la detección temprana y la prevención.

