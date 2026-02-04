El próximo 28 de febrero se celebra el Día Mundial del Cine, una fecha que invita a reflexionar sobre el valor del arte como un lenguaje universal capaz de emocionar, cuestionar realidades y ampliar la manera en que las personas interpretan el mundo. Más allá del entretenimiento, el cine y las artes en general permiten conectar con otras miradas, comprender contextos diversos y construir una sensibilidad colectiva que enriquece a la sociedad.

En este escenario, la formación artística cobra especial relevancia en niños y jóvenes. Los colegios se posicionan como espacios fundamentales para acercar a las nuevas generaciones al arte, no solo desde una perspectiva académica, sino también como una herramienta de expresión, reflexión y construcción de identidad personal y social.

María Mercedes García, líder de Artes Visuales, Cine y Teatro de The English School, destaca que el arte puede y debe ser promovido con el mismo rigor que otras áreas del conocimiento. “El objetivo no es formar artistas, sino acompañar el desarrollo de personas con pensamiento crítico, mente abierta y principios que les permitan comprender su entorno, relacionarse con otros y expresar ideas y emociones. El arte cumple un rol esencial en la formación integral de los estudiantes”, señala.

Entre los principales aportes de la educación artística se encuentran el fortalecimiento de la creatividad y la imaginación, el desarrollo cognitivo integral y el pensamiento interdisciplinario. Además, las artes contribuyen a la construcción de identidad, fomentan la comprensión intercultural, fortalecen habilidades sociales y comunicativas, elevan la autoestima y aumentan la motivación por el aprendizaje, consolidándose como un pilar clave para una educación más humana, inclusiva y significativa.

