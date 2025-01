Se une la alta gastronomía de Cartagena

Para este inicio de año, la gastronomía en Cartagena llega a otro nivel con la alianza de los restaurantes Celele Y Humo, en donde el ingenio del chef Jaime Rodríguez y la creatividad del chef Sebastian Salazar se unen para crear una experiencia única el próximo viernes 17 de enero en Sofitel Barú Calablanca.

Se reúnen dos chefs excepcionales, cada uno de ellos representando una visión culinaria diferente a través de un solo menú de 7 tiempos, llevando a los asistentes a un recorrido gastronómico lleno de tradición y simbolismo de la cocina inspirada en los sabores e ingredientes de las cocinas peruana y colombiana con aires asiáticos del restaurante Humo junto con una cocina contemporánea y de investigación del Caribe Colombiano del restaurante Celele.

“Este evento más que una cena que celebra la alta cocina, es una oportunidad para transmitir a nuestros visitantes la cultura y la identidad del Caribe Colombiano visto desde dos proyectos gastronómicos, creando nuevas e inolvidables experiencias”, comenta el chef Patrice Guaus, Chef Ejecutivo de Sofitel Barú Calablanca.

“Estas alianzas nos permiten ofrecer en un solo lugar una gastronomía más rica y singular, en donde los productos locales se convierten en protagonistas”, dice el chef.

Por su parte, el chef Jaime Rodríguez creador de Celele Restaurante Y Caribe Lab, afirma: “para nosotros es muy importante esta alianza, pues siempre nos hemos considerado proyectos hermanos con una filosofía similar y un nivel gastronómico alto en nuestros restaurantes. Estos eventos contribuyen para que la ciudad resalte su gastronomia local”.

Dos restaurantes de grandes ligas

Celele con una propuesta de cocina caribeña contemporánea basada en la cultura gastronómica y biodiversidad del territorio del Caribe colombiano, es considerado uno de los mejores restaurantes de América Latina, siendo galardonado por años con varios reconocimientos por la famosa lista “Latin America ‘s 50 Best Restaurants”. Actualmente ocupando el No. 6 de la lista.

Al frente del restaurante está el chef Jaime Rodríguez, quien a sus 37 años es reconocido como uno de los mejores cocineros de Colombia con más de 17 años de trayectoria y posicionado con tres cuchillos y con un premio especial como The Best Chef “Terroir” según la lista “The Best Chef Awards” 2024.

Jaime es fundador de Proyecto Caribe Lab y se ha dedicado por más de 14 años a recorrer el territorio colombiano para investigar sobre su cultura gastronómica y biodiversidad con el fin de dar a conocer la importancia de está ante el mundo e inspirarse para crear sus platos a través de la cocina contemporánea. Asimismo, en el 2023 se había ubicado en el No. 75 de los 100 mejores Chefs del mundo según la misma lista “The Best Chef Awards”.

“Estamos en un despertar importante en Cartagena, donde muchos restaurantes y hoteles están empezando a ver los productos locales desde cada proyecto. Desde Caribe Lab lo venimos haciendo desde hace 8 años y muchos establecimientos ya empezaron a trabajar y esto ha hecho crecer la gastronomia de la ciudad. Vamos en la misma línea, lo que sube el nivel de la ciudad turística, donde además de visitar monumentos y playas también se buscan experiencias gastronómicas tradicionales lo que nos hace ver un futuro con grandes cosas”, dice Jaime Rodríguez.

Por su parte, el restaurante Humo cuida hasta el más mínimo detalle en sabor, calidad, creación del menú, diseño y perfección en los platos es posible en el restaurante Humo del hotel Sofitel Barú Calablanca que presenta su nueva carta inspirada en los sabores Nikkei, resaltando los productos colombianos.

El menú es impresionante. Una carta más compacta y delicada que denota la variedad de ingredientes colombianos como el coco, la feijoa, la guayaba, el ñame, la yuca o el plátano, además de especies que hacen parte de todas las preparaciones con técnicas impecables desde las básicas hasta las más complejas que hacen que cada plato sean aún más interesante.

El chef Sebastián Salazar es quien está al frente del restaurante Humo. Luego de hacer un gran trabajo con el equipo de banquetes del hotel, desde el 2023 asumió el reto de trabajar en el restaurante dando su toque personal y manteniendo su carácter inspirado en los sabores Nikkei, resaltando los ingredientes colombianos. El chef Salazar estudió en el Instituto Superior de Gastronomía Mariano Moreno. Antes de llegar a Sofitel Calablanca trabajó en cocina de importantes cadenas hoteleras en Bogotá.

