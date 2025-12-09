Sienta los placeres de celebrar la Navidad en el Jardín Botánico de Bogotá

Milena Ardila
En el Jardín Botánico de Bogotá vivimos la experiencia de conectarnos con la naturaleza en la época navideña.
Nota recomendada:Gran concierto de cierre con Duplat: Gershwin y Ravel
PORTADA
Alianza Verde no participará en consultas y deja en libertad a su militancia
Rodrigo Romero, presidente del Partido Alianza Verde, dio a conocer la decisión de la colectividad de no participar de forma institucional en la consulta presidencial del próximo 8 de marzo en favor de ningún candidato que presente su nombre a…
La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel
En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de…
Sergio Fajardo les dice No a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda
El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a través de un video publicado en redes sociales, descartó la posibilidad de unir su aspiración o de adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Fajardo reiteró su intención de…
«Hay que limitar el poder de las alcaldías locales de Bogotá»: Daniel Briceño
Daniel Briceño renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para buscar un asiento en la Cámara de Representantes. En calidad de candidato, habla para Confidencial Noticias explicando sus ideas para llegar a la Corporación y seguir trabajando por la capital…
“Desde el Congreso ha faltado voluntad para defender a Bogotá”: Juan Baena
Juan Javier Baena renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para aspirar al Senado de la República en la lista del Nuevo Liberalismo, y desde ya asegura que hará una férrea defensa de la capital del país desde el Legislativo. ¿Será usted de esos…