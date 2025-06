Cada vez toman más fuerza las reuniones de bandas antiguas, cuyos músicos curtidos y experimentados demuestran que para hacer rock no hace falta ser joven. Tal es el caso de la banda norteamericana SIXPENCE NON THE RICHER, que hará una única presentación en Colombia este 18 de junio en el TEATRO ASTOR PLAZA, como parte de su primera gira por Latinoamérica.

Bogotá, junio 2025. Puede que usted no los reconozca por su nombre Sixpence Non The Richer, pero es muy probable que, al oírla, hasta se sepa de memoria la canción que los catapultó a la fama: Kiss Me. Formada a principios de los noventa en New Braunfels (Texas), y finalmente relocalizada en Nashville (Tennessee), Sixpence Non The Richer se ha ganado un lugar especial en la escena musical con su mezcla de pop rock, indie y folk, y ha logrado conquistar a audiencias de todo el mundo con canciones emblemáticas como Kiss Me y Breathe Your Name, que siguen siendo himnos del pop rock de finales de los 90. Muchas de estas bandas se han reunido de nuevo a partir de una invitación —paga, por supuesto— a algún festival. Haciendo gala de su nombre, que en español significa algo así como “Ni seis peniques más ricos” y alusión a que jamás han hecho música con fines de enriquecerse, sino para pasarla bien, Sixpence Non The Richer volvió a reunirse por razones mucho menos comerciales y lucrativas.

Durante la pandemia, Leigh Nash (voz principal) y Matt Slocum (guitarras), empezaron a juntarse por necesidad existencial y artística y porque estaban relocalizados en la misma ciudad (Nashville). “Como el antiguo baterista de la banda viajaba cada tanto porque tocaba para otra agrupación en esa ciudad, empezó a pegarse al parche”, cuenta Matt. “De repente Justin Cary, nuestro antiguo bajista le contó a Leigh que iba a cerrar la panadería que tenía con su esposa y él le dijo que se viniera para acá. Fue una cuestión de serendipia.” Poco a poco la cosa fue tomando forma de trabajo estable de nuevo, y desde entonces la banda ha girado por todo Estados Unidos y ahora lo hace por toda Latinoamérica.

Hay agrupaciones musicales que se catalogan como bandas de un sólo éxito o one hit wonder bands, pero ello no quiere decir que el resto de su música no sea igual de calidosa, sino que el brillo de una de sus composiciones encandila al público. Este es el caso de Sixpence Non The Richer con su canción Kiss Me, un tema tan sustancioso que pasó de ser simplemente taquillero a convertirse en un clásico atemporal del que incluso se hizo ahora una nueva versión interpretada por la cantante Lisa, del popular grupo de K Pop Black Pink (Moonlit Floor). No se pierda la oportunidad de ver tocando a estos grandes de la talla de Cranberries o No Doubt, no solamente por sus súper éxitos, sino por todas las composiciones que dan cuenta de su solidez en vivo, y de la importancia del camino que la melódica factura de su vocalista Leigh Nash les abrió a tantas artistas femeninas.

